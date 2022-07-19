У Аллера обнаружили онкологию. «Боруссия» купила его за рекордные 35 миллионов

Дортмундская «Боруссия» опубликовала заявление о состоянии здоровья летнего новичка команды Себастьяна Аллера.
Футболисту стало плохо после тренировки в понедельник утром.
28-летний ивуариец прошел тщательное медобследование, по итогам которого у него выявили онкологическое заболевание – опухоль яичка.
Нападающий уже покинул расположение клуба в Швейцарии, где дортмундцы готовятся к новому сезону.
- «Боруссия» купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
- Это трансферный рекорд клуба.
- Форвард заключил с немцами контракт до 2026 года.
Источник: сайт «Боруссии» Д