У Аллера обнаружили онкологию. «Боруссия» купила его за рекордные 35 миллионов

Дортмундская «Боруссия» опубликовала заявление о состоянии здоровья летнего новичка команды Себастьяна Аллера.

Футболисту стало плохо после тренировки в понедельник утром.

28-летний ивуариец прошел тщательное медобследование, по итогам которого у него выявили онкологическое заболевание – опухоль яичка.

Нападающий уже покинул расположение клуба в Швейцарии, где дортмундцы готовятся к новому сезону.