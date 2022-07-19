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У Аллера обнаружили онкологию. «Боруссия» купила его за рекордные 35 миллионов

Дортмундская «Боруссия» опубликовала заявление о состоянии здоровья летнего новичка команды Себастьяна Аллера.

Футболисту стало плохо после тренировки в понедельник утром.

28-летний ивуариец прошел тщательное медобследование, по итогам которого у него выявили онкологическое заболевание – опухоль яичка.

Нападающий уже покинул расположение клуба в Швейцарии, где дортмундцы готовятся к новому сезону.

  • «Боруссия» купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
  • Это трансферный рекорд клуба.
  • Форвард заключил с немцами контракт до 2026 года.

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Источник: сайт «Боруссии» Д

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