Названы претенденты на звание лучшего игрока года в Африке

Африканская конфедерация футбола опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока континента в этом году.
Всего на награду претендуют 30 футболистов. Среди них:
- Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир),
- Франк Кессье («Милан», Кот-д’Ивуар);
- Себастьян Аллер («Аякс», Кот-д’Ивуар);
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
- Наби Кейта («Ливерпуль», Гвинея);
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
- Эдуар Менди («Челси», Сенегал);
- Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал);
- Садио Мане («Бавария», Сенегал).
Полный список претендентов можно посмотреть здесь.
Победитель будет определен путем голосования, в котором примут участие:
- технический комитет конфедерации;
- средства массовой информации;
- главные тренеры и капитаны сборных.
Церемония награждения запланирована на 21 июля.
Источник: сайт Африканской конфедерации футбола