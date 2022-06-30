Названы претенденты на звание лучшего игрока года в Африке

Африканская конфедерация футбола опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока континента в этом году.

Всего на награду претендуют 30 футболистов. Среди них:

Полный список претендентов можно посмотреть здесь.

Победитель будет определен путем голосования, в котором примут участие:

технический комитет конфедерации;

средства массовой информации;

главные тренеры и капитаны сборных.

Церемония награждения запланирована на 21 июля.