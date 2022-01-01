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Названы претенденты на звание лучшего игрока года в Африке

Африканская конфедерация футбола опубликовала список номинантов на звание лучшего игрока континента в этом году.

Всего на награду претендуют 30 футболистов. Среди них:

Полный список претендентов можно посмотреть здесь.

Победитель будет определен путем голосования, в котором примут участие:

  • технический комитет конфедерации;
  • средства массовой информации;
  • главные тренеры и капитаны сборных.

Церемония награждения запланирована на 21 июля.

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Источник: сайт Африканской конфедерации футбола

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