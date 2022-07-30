Опухоль яичка у Аллера оказалась злокачественной

Дортмундская «Боруссия» опубликовала новое заявление о болезни летнего новичка команды Себастьяна Аллера.
Опухоль яичка, обнаруженная у 28-летнего футболиста, оказалась злокачественной.
Диагноз ивуарийского нападающего подтвердило гистологическое исследование.
Игроку предстоит пройти курс химиотерапии. В связи с этим он пропустит несколько месяцев.
- «Боруссия» купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
- Это трансферный рекорд клуба.
- Форвард заключил с немцами контракт до 2026 года.
Источник: сайт «Боруссии» Д