Опухоль яичка у Аллера оказалась злокачественной

Дортмундская «Боруссия» опубликовала новое заявление о болезни летнего новичка команды Себастьяна Аллера.

Опухоль яичка, обнаруженная у 28-летнего футболиста, оказалась злокачественной.

Диагноз ивуарийского нападающего подтвердило гистологическое исследование.

Игроку предстоит пройти курс химиотерапии. В связи с этим он пропустит несколько месяцев.