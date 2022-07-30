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    Опухоль яичка у Аллера оказалась злокачественной

    Дортмундская «Боруссия» опубликовала новое заявление о болезни летнего новичка команды Себастьяна Аллера.

    Опухоль яичка, обнаруженная у 28-летнего футболиста, оказалась злокачественной.

    Диагноз ивуарийского нападающего подтвердило гистологическое исследование.

    Игроку предстоит пройти курс химиотерапии. В связи с этим он пропустит несколько месяцев.

    • «Боруссия» купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
    • Это трансферный рекорд клуба.
    • Форвард заключил с немцами контракт до 2026 года.

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    Источник: сайт «Боруссии» Д

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