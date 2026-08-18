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Мусиала потерял сознание второй раз за три дня

18 августа, 21:41
3

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала потерял сознание во время товарищеского матча с «Хайденхаймом» – второй раз за три дня.

Игроку стало плохо через несколько минут после выхода на замену. Мусиала появился на поле на 61-й минуте, однако после потери сознания был вынужден завершить встречу на 69-й минуте и покинул поле в сопровождении врачей. «Бавария» уступила со счeтом 2:4.

  • Ранее, 15 августа, 23-летний полузащитник потерял сознание в товарищеском матче с «РБ Лейпциг» (3:1).
  • Инцидент произошeл на 83-й минуте, вскоре после того, как Мусиала забил гол.
  • Сообщалось, что футболист почувствовал себя плохо из-за жары, но тогда он смог уйти с поля самостоятельно.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Мусиала Джамал
Комментарии (3)
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Император 1
1787081283
Может ему просто отдых дать нужно.
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k611
1787083049
Нужно детальное обследование. Со здоровьем не шутят...
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Zero Riot
1787094647
Так уступила или победила со счётом 4:2.
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