Мусиала потерял сознание второй раз за три дня

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала потерял сознание во время товарищеского матча с «Хайденхаймом» – второй раз за три дня.

Игроку стало плохо через несколько минут после выхода на замену. Мусиала появился на поле на 61-й минуте, однако после потери сознания был вынужден завершить встречу на 69-й минуте и покинул поле в сопровождении врачей. «Бавария» уступила со счeтом 2:4.