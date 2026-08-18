Мусиала потерял сознание второй раз за три дня

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала потерял сознание во время товарищеского матча с «Хайденхаймом» – второй раз за три дня.
Игроку стало плохо через несколько минут после выхода на замену. Мусиала появился на поле на 61-й минуте, однако после потери сознания был вынужден завершить встречу на 69-й минуте и покинул поле в сопровождении врачей. «Бавария» уступила со счeтом 2:4.
- Ранее, 15 августа, 23-летний полузащитник потерял сознание в товарищеском матче с «РБ Лейпциг» (3:1).
- Инцидент произошeл на 83-й минуте, вскоре после того, как Мусиала забил гол.
- Сообщалось, что футболист почувствовал себя плохо из-за жары, но тогда он смог уйти с поля самостоятельно.
Источник: «Бомбардир»