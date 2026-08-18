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Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА

18 августа, 17:49
2

Защитник ЦСКА Мойзес будет прооперирован в Германии после повреждения крестообразной связки колена.

Ранее у бразильца выявили повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Об этом армейцы объявили 16 августа.

В матче 4-го тура РПЛ против воронежского «Факела» (1:0) Мойзес вышел в стартовом составе и провeл на поле весь матч.

«В ближайшее время Мойзес будет прооперирован в одной из клиник в Германии», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

  • Мойзесу исполнился 31 год.
  • В этом сезоне защитник провeл три матча чемпионата России.
  • Бразилец перешeл в ЦСКА летом 2022 года и всего сыграл за армейцев 141 матч, забив семь мячей.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига ЦСКА Мойзес
Комментарии (2)
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1787066820
А я полагал, что в Центральной клинической больнице фавел Рио.
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АЛЕКС 58
1787104245
Здоровья и скорейшего возвращения!
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