Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес будет прооперирован в Германии после повреждения крестообразной связки колена.
Ранее у бразильца выявили повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Об этом армейцы объявили 16 августа.
В матче 4-го тура РПЛ против воронежского «Факела» (1:0) Мойзес вышел в стартовом составе и провeл на поле весь матч.
«В ближайшее время Мойзес будет прооперирован в одной из клиник в Германии», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
- Мойзесу исполнился 31 год.
- В этом сезоне защитник провeл три матча чемпионата России.
- Бразилец перешeл в ЦСКА летом 2022 года и всего сыграл за армейцев 141 матч, забив семь мячей.
Источник: «Р-Спорт»