Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА

Защитник ЦСКА Мойзес будет прооперирован в Германии после повреждения крестообразной связки колена.

Ранее у бразильца выявили повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. Об этом армейцы объявили 16 августа.

В матче 4-го тура РПЛ против воронежского «Факела» (1:0) Мойзес вышел в стартовом составе и провeл на поле весь матч.

«В ближайшее время Мойзес будет прооперирован в одной из клиник в Германии», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.