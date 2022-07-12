Число претендентов на звание лучшего игрока года в Африке сокращено с 30 до 10

Африканская конфедерация футбола опубликовала сокращенный список номинантов на звание лучшего игрока континента в этом году.

В шорт-лист вошли десять футболистов. Ранее претендентов было 30.

Победитель будет определен путем голосования, в котором примут участие:

технический комитет конфедерации;

средства массовой информации;

главные тренеры и капитаны сборных.

Церемония награждения запланирована на 21 июля.