Число претендентов на звание лучшего игрока года в Африке сокращено с 30 до 10

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Африканская конфедерация футбола опубликовала сокращенный список номинантов на звание лучшего игрока континента в этом году.
В шорт-лист вошли десять футболистов. Ранее претендентов было 30.
- Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир);
- Карл Токо Экамби («Лион», Камерун);
- Венсан Абубакар («Аль-Наср», Камерун);
- Себастьян Аллер («Боруссия» Д, Кот-д’Ивуар);
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет);
- Наби Кейта («Ливерпуль», Гвинея);
- Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
- Эдуар Менди («Челси», Сенегал);
- Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал);
- Садио Мане («Бавария», Сенегал).
Победитель будет определен путем голосования, в котором примут участие:
- технический комитет конфедерации;
- средства массовой информации;
- главные тренеры и капитаны сборных.
Церемония награждения запланирована на 21 июля.