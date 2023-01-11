Аллер поучаствовал в товарищеском матче против «Фортуны». Летом у него выявили онкологию

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер вернулся в строй. Он сыграл в товарищеском матче против «Фортуны» (5:1). Ивуарийца выпустили на 17 минут.

В июле у форварда выявили онкологию. После этого он перенес две операции и курс химиотерапии.

«Боруссия» летом купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.

Через 2 недели после трансфера у него диагностировали злокачественную опухоль яичка.

28-летний Аллер стоит 35 миллионов евро.

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