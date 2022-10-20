Названы номинанты на премию Globe Soccer Awards

Globe Soccer Awards опубликовал список из 25 претендентов на звание лучшего футболиста 2022 года.
Награду вручат 17 ноября в Дубае.
- Криштиану Роналду
- Лионель Месси
- Трент Александер-Арнольд
- Карим Бензема
- Жоау Канселу
- Каземиро
- Тибо Куртуа
- Кевин Де Брюйне
- Луис Диас
- Фил Фоден
- Эрлинг Холанд
- Себастьян Аллер
- Чиро Иммобиле
- Винисиус Жуниор
- Гарри Кейн
- Йозуа Киммих
- Роберт Левандовски
- Рияд Марез
- Садио Мане
- Килиан Мбаппе
- Лука Модрич
- Неймар
- Кристофер Нкунку
- Мохамед Салах
- Хын-Мин Сон.
Источник: Globe Soccer Awards