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Названы номинанты на премию Globe Soccer Awards

20 октября 2022, 11:57
1

Globe Soccer Awards опубликовал список из 25 претендентов на звание лучшего футболиста 2022 года.

Награду вручат 17 ноября в Дубае.

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Источник: Globe Soccer Awards
Рейтинг Месси Лионель Роналду Криштиану Бензема Карим Модрич Лука Левандовски Роберт Сон Хын-Мин Де Брюйне Кевин Неймар Кейн Гарри Куртуа Тибо Салах Мохамед Каземиро Мане Садио Киммих Йозуа Мбаппе Килиан Нкунку Кристофер Аллер Себастьян Фоден Фил Винисиус Холанд Эрлинг
Комментарии (1)
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Soccerdealer63
1666258773
Шо за награда такая? Кто вручает? За что именно? Кто в прошлом году победил?
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