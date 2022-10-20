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    Названы номинанты на премию Globe Soccer Awards

    Globe Soccer Awards опубликовал список из 25 претендентов на звание лучшего футболиста 2022 года.

    Награду вручат 17 ноября в Дубае.

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    Источник: Globe Soccer Awards

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1058

      Soccerdealer63 42 минуты назад

      Шо за награда такая? Кто вручает? За что именно? Кто в прошлом году победил?

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