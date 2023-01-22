Аллер сыграет в бутсах с надписью «Гребаный рак»

Нападающий «Боруссии» Д Себастьян Аллер показал в социальной сети бутсы, в которых проведет ближайший матч.

На них есть надпись «Гребный рак» – отсылка к раку яичек, с которым игрок боролся в течение последнего полугодия.

Провести 1-й официальный матч после болезни Аллер может сегодня – в Бундеслиге против «Аугсбурга».

«Боруссия» летом купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.

Через 2 недели после трансфера у него диагностировали злокачественную опухоль яичка.

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