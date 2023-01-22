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    Аллер сыграет в бутсах с надписью «Гребаный рак»

    Нападающий «Боруссии» Д Себастьян Аллер показал в социальной сети бутсы, в которых проведет ближайший матч.

    На них есть надпись «Гребный рак» – отсылка к раку яичек, с которым игрок боролся в течение последнего полугодия.

    • Провести 1-й официальный матч после болезни Аллер может сегодня – в Бундеслиге против «Аугсбурга».
    • «Боруссия» летом купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
    • Через 2 недели после трансфера у него диагностировали злокачественную опухоль яичка.

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    Источник: «Бомбардир»

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