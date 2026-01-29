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Нидерланды. Эредивизие
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Утрехт
Себастьян Аллер
Статистика
€ 1 млн
Себастьян Аллер - статистика
Утрехт
22 июня 1994 (32)
#91 | Нападающий
190 см
Кот-д'Ивуар | Франция
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Команда
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Утрехт
8
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Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Селтик
4 : 2
29.01.2026
Утрехт
Был в запасе
Лига Европы, 7 тур
Утрехт
0 : 2
22.01.2026
Генк
1' - 47'
45'
Лига Европы, 6 тур
Утрехт
1 : 2
11.12.2025
Ноттингем Форест
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Бетис
2 : 1
27.11.2025
Утрехт
1' - 68'
Лига Европы, 4 тур
Утрехт
1 : 1
06.11.2025
Порту
62' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Фрайбург
2 : 0
23.10.2025
Утрехт
1' - 78'
Лига Европы, 2 тур
Бранн
1 : 0
02.10.2025
Утрехт
61' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Утрехт
0 : 0
28.08.2025
Зриньски
61' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Зриньски
0 : 2
21.08.2025
Утрехт
78' - 90'
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