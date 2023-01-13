Аллер оформил хет-трик за семь минут в товарищеском матче. Летом у него выявили онкологию

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер провел вторую игру после химиотерапии и двух операций из-за опухоли яичка.

10 января он сыграл против «Фортуны», но забить не сумел.

Сегодня футболист поучаствовал в товарищеском матче с «Базелем» (6:0) и оформил хет-трик за семь минут.

Ивуариец вышел на замену на 61-й минуте, а отличился голами на 81-й, 86-й и 88-й минутах.

«Боруссия» летом купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.

Через 2 недели после трансфера у него диагностировали злокачественную опухоль яичка.

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