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    Аллер оформил хет-трик за семь минут в товарищеском матче. Летом у него выявили онкологию

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер провел вторую игру после химиотерапии и двух операций из-за опухоли яичка.

    10 января он сыграл против «Фортуны», но забить не сумел.

    Сегодня футболист поучаствовал в товарищеском матче с «Базелем» (6:0) и оформил хет-трик за семь минут.

    Ивуариец вышел на замену на 61-й минуте, а отличился голами на 81-й, 86-й и 88-й минутах.

    • «Боруссия» летом купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
    • Через 2 недели после трансфера у него диагностировали злокачественную опухоль яичка.

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    Источник: твиттер дортмундской «Боруссии»

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