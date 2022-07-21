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Аллер, у которого выявили онкологию, перенес операцию

21 июля 2022, 22:10
1

Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер сообщил, что его прооперировали.

В начале недели стало известно, что у 28-летнего футболиста выявили онкологическое заболевание – опухоль яичка.

«Всем привет! Хотел сообщить вам, что первый шаг завершен!

Спасибо «Боруссии» и медикам, которые относятся ко мне исключительно.

Также я благодарю всех сотрудников больницы за их поддержку и доброту», – написал ивуариец в соцсетях.

  • «Боруссия» купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
  • Это трансферный рекорд клуба.
  • Нападающий заключил с немцами контракт до 2026 года.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Аллер Себастьян
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DOCTOR PENALTY
1658431951
Выздоравливай, Себа!
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