Аллер, у которого выявили онкологию, перенес операцию

Форвард дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер сообщил, что его прооперировали.
В начале недели стало известно, что у 28-летнего футболиста выявили онкологическое заболевание – опухоль яичка.
«Всем привет! Хотел сообщить вам, что первый шаг завершен!
Спасибо «Боруссии» и медикам, которые относятся ко мне исключительно.
Также я благодарю всех сотрудников больницы за их поддержку и доброту», – написал ивуариец в соцсетях.
- «Боруссия» купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
- Это трансферный рекорд клуба.
- Нападающий заключил с немцами контракт до 2026 года.
Источник: «Бомбардир»