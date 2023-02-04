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«Гребаный рак». «Боруссия» Д – после гола Аллера

4 февраля 2023, 22:48
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер впервые забил в официальной игре после перенесенного онкологического заболевания. Он забил «Фрайбургу» в матче 19-го тура Бундеслиги (5:1).

«Гребаный рак», – такой твит оставили дортмундцы после гола Аллера.

  • Аналогичная надпись была на бутсах Аллера.
  • «Боруссия» летом купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
  • Через 2 недели после трансфера у него диагностировали злокачественную опухоль яичка. Игрок пропустил полгода.

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Источник: твиттер «Боруссии»
Германия. Бундеслига Фрайбург Боруссия Д Аллер Себастьян
Комментарии (2)
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ArReal
1675540304
Рак*?- Я подумал уже это что - то связано с игрой в танках...
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Ultimatum
1675587543
редактор, учи английский *facepalm*
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