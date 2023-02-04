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    «Гребаный рак». «Боруссия» Д – после гола Аллера

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер впервые забил в официальной игре после перенесенного онкологического заболевания. Он забил «Фрайбургу» в матче 19-го тура Бундеслиги (5:1).

    «Гребаный рак», – такой твит оставили дортмундцы после гола Аллера.

    • Аналогичная надпись была на бутсах Аллера.
    • «Боруссия» летом купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
    • Через 2 недели после трансфера у него диагностировали злокачественную опухоль яичка. Игрок пропустил полгода.

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    Источник: твиттер «Боруссии»

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    04.02.2023 22:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5765

      AtticusFinch 2 часа назад

      Рак*?- Я подумал уже это что - то связано с игрой в танках...

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