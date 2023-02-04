«Гребаный рак». «Боруссия» Д – после гола Аллера

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер впервые забил в официальной игре после перенесенного онкологического заболевания. Он забил «Фрайбургу» в матче 19-го тура Бундеслиги (5:1).
«Гребаный рак», – такой твит оставили дортмундцы после гола Аллера.
- Аналогичная надпись была на бутсах Аллера.
- «Боруссия» летом купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
- Через 2 недели после трансфера у него диагностировали злокачественную опухоль яичка. Игрок пропустил полгода.
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Источник: твиттер «Боруссии»