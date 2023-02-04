Аллер забил первый официальный гол после рака. Сегодня Всемирный день борьбы против рака

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер забил в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

Это первый гол Аллера в официальной игре после перенесенных операций. У него был диагностирован рак яичка.

Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день борьбы против рака.

«Боруссия» летом купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.

Через 2 недели после трансфера у него диагностировали злокачественную опухоль яичка.

Игрок пропустил полгода.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно