Аллер забил первый официальный гол после рака. Сегодня Всемирный день борьбы против рака

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер забил в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».
Это первый гол Аллера в официальной игре после перенесенных операций. У него был диагностирован рак яичка.
Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день борьбы против рака.
- «Боруссия» летом купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
- Через 2 недели после трансфера у него диагностировали злокачественную опухоль яичка.
- Игрок пропустил полгода.
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Источник: «Бомбардир»