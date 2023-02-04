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    Аллер забил первый официальный гол после рака. Сегодня Всемирный день борьбы против рака

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер забил в матче 19-го тура чемпионата Германии против «Фрайбурга».

    Это первый гол Аллера в официальной игре после перенесенных операций. У него был диагностирован рак яичка.

    Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день борьбы против рака.

    • «Боруссия» летом купила Аллера у «Аякса» за 35 миллионов евро.
    • Через 2 недели после трансфера у него диагностировали злокачественную опухоль яичка.
    • Игрок пропустил полгода.

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    Источник: «Бомбардир»

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