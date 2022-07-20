Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
3 Тест: угадай футболиста в маске
Тест: угадай футболиста в маске

«Боруссия» может подписать 35-летнего Суареса в связи с онкологией у Аллера

Дортмундская «Боруссия» ищет замену нападающему Себастьяну Аллеру, который выбыл на неопределенный срок из-за онкологического заболевания – опухоли яичка.

По информации Sky Sports, немецкий клуб может подписать бывшего форварда «Атлетико» и «Барселоны» Луиса Суареса. 35-летний уругваец находится в статусе свободного агента.

  • Переговоры с Суаресом ведут «Милан» и «Монца».
  • Летом он покинул «Атлетико», в котором провел 2 сезона.
  • В составе мадридцев форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.

Новости по теме
Два итальянских клуба ведут переговоры с Суаресом
Суарес назвал условие, при котором перейдет в клуб из МЛС 1
Суарес и Кавани могут воссоединиться в турецком клубе
Источник: Sky Sports

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 16:24
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11