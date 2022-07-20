«Боруссия» может подписать 35-летнего Суареса в связи с онкологией у Аллера

Дортмундская «Боруссия» ищет замену нападающему Себастьяну Аллеру, который выбыл на неопределенный срок из-за онкологического заболевания – опухоли яичка.
По информации Sky Sports, немецкий клуб может подписать бывшего форварда «Атлетико» и «Барселоны» Луиса Суареса. 35-летний уругваец находится в статусе свободного агента.
- Переговоры с Суаресом ведут «Милан» и «Монца».
- Летом он покинул «Атлетико», в котором провел 2 сезона.
- В составе мадридцев форвард забил 34 гола и сделал 6 ассистов в 82 матчах.
Источник: Sky Sports