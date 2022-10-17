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Названы футболисты, занявшие 11-20 места в голосовании за «Золотой мяч»

17 октября 2022, 19:55
3

France Football продолжает публиковать список лучших игроков мира по итогам сезона-2021/22.

Кто занял места с 21-го по 30-е, можно посмотреть здесь.

Следующая десятка выглядит так:

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Источник: твиттер France Football
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Комментарии (3)
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Romeo 123
1666026919
Футбол можно дальше не смотреть ели гном окажется в тройке
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