Названы футболисты, занявшие 11-20 места в голосовании за «Золотой мяч»

France Football продолжает публиковать список лучших игроков мира по итогам сезона-2021/22.
Кто занял места с 21-го по 30-е, можно посмотреть здесь.
Следующая десятка выглядит так:
- 20. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия);
- 17-19. Луис Диас («Ливерпуль» / «Порту», Колумбия);
- 17-19. Душан Влахович («Ювентус» / «Фиорентина», Сербия);
- 17-19. Каземиро («Манчестер Юнайтед» / «Реал», Бразилия);
- 16. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды);
- 14-15. Рафаэль Леау («Милан», Португалия);
- 14-15. Фабиньо («Ливерпуль», Бразилия);
- 13. Себастьян Аллер («Боруссия» Д / «Аякс», Кот-д'Ивуар);
- 12. Рияд Марез («Манчестер Сити» / Алжир);
- 11. Хын-Мин Сон («Тоттенхэм», Южная Корея).
Источник: твиттер France Football