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    Объявлены имена футболистов, занявших 21-30 места в голосовании за «Золотой мяч»

    France Football огласил первые результаты голосования за «Золотой мяч».

    25-е место разделили следующие игроки:

    22-е место разделили три футболиста:

    21-е место занял нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

    • Церемония вручения «Золотого мяча»-2022 состоится в Париже сегодня, 17 октября.
    • Начало – в 21:30 по московскому времени.

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    Источник: твиттер France Football

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