Объявлены имена футболистов, занявших 21-30 места в голосовании за «Золотой мяч»

France Football огласил первые результаты голосования за «Золотой мяч».
25-е место разделили следующие игроки:
- Дарвин Нуньес («Ливерпуль» / «Бенфика»);
- Кристофер Нкунку («Лейпциг»);
- Жоау Канселу («Ман Сити»);
- Антонио Рюдигер («Реал» / «Челси»);
- Майк Меньян («Милан»);
- Йозуа Киммих («Бавария»).
22-е место разделили три футболиста:
- Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль);
- Бернарду Силва («Ман Сити»);
- Фил Фоден (Ман Сити»).
21-е место занял нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн.
- Церемония вручения «Золотого мяча»-2022 состоится в Париже сегодня, 17 октября.
- Начало – в 21:30 по московскому времени.
Источник: твиттер France Football