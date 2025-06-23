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Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»

Сегодня, 21:21

Стало известно, где мог оказаться защитник Наир Тикнизян, накануне завершивший свой трансфер из «Локомотива» в «Црвену Звезду».

Фулбеком сборной Армении также интересовались «Слован», ПАОК и два неназванных клуба РПЛ.

Что касается «Севильи» и «Леганеса», то испанцы не были готовы платить за него.

  • Тикнизян подписал с «Црвеной Звездой» контракт на 3 года.
  • Игрок сборной Армении с 2021 года выступал за «Локомотив». Он провел за московскую команду 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 ассистов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Црвена Звезда Локомотив Слован ПАОК Севилья Леганес Тикнизян Наир
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