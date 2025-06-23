Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»

Стало известно, где мог оказаться защитник Наир Тикнизян, накануне завершивший свой трансфер из «Локомотива» в «Црвену Звезду».
Фулбеком сборной Армении также интересовались «Слован», ПАОК и два неназванных клуба РПЛ.
Что касается «Севильи» и «Леганеса», то испанцы не были готовы платить за него.
- Тикнизян подписал с «Црвеной Звездой» контракт на 3 года.
- Игрок сборной Армении с 2021 года выступал за «Локомотив». Он провел за московскую команду 122 матча, в которых забил 16 голов и сделал 17 ассистов.
Источник: Metaratings