Слован Братислава

- 24 февраля
- 15:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. «Лацио», «Вильярреал» и «Шериф» узнали соперников
- 4 ноября 2022
- 01:35 Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций
- 9 сентября 2022
- 00:20 Лига конференций. Волевая победа «Вест Хэма», поражение «Днепра-1» и другие результаты
- 28 июля 2022
- 16:03 Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
- 09:32 Черчесов: «На матче «Карабаха» в Цюрихе был наблюдатель от нас» 1
- 01:06 Черчесов прокомментировал выход «Ференцвароша» в следующий раунд Лиги чемпионов 7
- 27 июля 2022
- 23:27 Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова разгромил «Слован» в гостях и вышел в 3-й раунд 5
- 21 июля 2022
- 19:19 «Мне надо понять, где и в чем я недоработал». Черчесов – о поражении от «Слована» в ЛЧ 1
- 08:23 Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» в квалификации Лиги чемпионов 10
- 20 июля 2022
- 22:57 Лига чемпионов. «Ференцварош» Черчесова проиграл «Словану» Вайсса, ведя в счете к 81-й минуте 5
- 17 июля 2022
- 14:30 Вайсс: «Хвича может стать достойной заменой Инсинье в «Наполи»
- 11:24 «Будет не до шуток». Вайсс поделился ожиданиями от матчей с «Ференцварошем» Черчесова 3
- 09:14 Вайсс: «Мой «Слован» – это словацкий «Зенит»
- 13 июля 2022
- 23:00 Стал известен следующий соперник «Ференцвароша» Черчесова по Лиге чемпионов 1
- 16 апреля 2022
- 09:40 «Слован» в четвертый раз подряд стал чемпионом Словакии
- 4 февраля 2022
- 10:04 Тренер «Слована» Вайсс: «Хочу поговорить с Ребровым об аренде игроков «Спартака» 6
- 28 января 2022
- 20:00 Фото Крал посетил матч «Спартак» – «Слован»
- 18:59 Ваноли – после ничьей со «Слованом»: «Сейчас моя цель – смотреть не на результат, а на рост команды» 5
- 17:51 Товарищеский матч. «Спартак» в дебютной игре Ваноли упустил победу над «Слованом» 18