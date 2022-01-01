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Словакия. Найк Лига
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Слован
Новости
€ 30,85 млн
Слован Братислава - новости команды
Братислава
Словакия. Найк Лига
Стадион:
Национальный футбольный стадион
Сайт:
http://www.skslovan.com/
Тренер:
Яя Туре
Состав
Статистика
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Трансферы
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Результаты
Расписание
Таблица
Только одна команда идет в ЛЧ без очков после четырех туров – с ней работает экс-тренер «Ахмата»
5 ноября
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«ЛАСК» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
Лига чемпионов: шансы «ЛАСКа» и «Слована» на победу в матче 4 тура
2 ноября
«Рома» – «Слован Братислава»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
«Рома» – «Слован» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3-й тур, 20 октября 2026
19 октября
Лига чемпионов: шансы «Ромы» и «Слована» на победу в матче 3-го тура
19 октября
Лига чемпионов. «Астон Вилла» унизила «Фенербахче», «Шахтер» обыграл АЕК Николича и другие результаты
14 октября
1
«Слован» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Слован» – «Штутгарт»: кто победит в матче 2 тура Лиги чемпионов 2026/2027
13 октября
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
11 сентября
2
Сафонов оценил старт «ПСЖ» в Лиге чемпионов – команда победила 6:1
10 сентября
6
Во Франции оценили игру Сафонова в матче Лиги чемпионов со «Слованом»
10 сентября
4
Луис Энрике прокомментировал 6:1 «ПСЖ» со «Слованом»
10 сентября
Сафонов получил одну из самых низких оценок среди игроков «ПСЖ» за матч со «Слованом»
10 сентября
2
Лига чемпионов. «ПСЖ» забил 6 голов, Сафонов пропустил, «Ливерпуль» победил «Атлетико»
9 сентября
2
Сафонов не смог оставить свои ворота сухими в 10-м матче подряд
9 сентября
5
«ПСЖ» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Где смотреть матч «ПСЖ» – «Слован»: во сколько прямая трансляция: 9 сентября 2026
8 сентября
«ПСЖ» – «Слован»: кто победит в матче 1 тура Лиги чемпионов 2026/2027
8 сентября
Трансляция
«Целе» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Целе» – «Слован»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
25 августа
Трансляция
«Слован» – «Целе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 августа 2026
19 августа
«Слован» – «Целе»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027
18 августа
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
12 августа
1
«Слован» – «Мьеллбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 августа 2026
11 августа
«Слован» – «Мьеллбю»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
10 августа
Трансляция
«Мьеллбю» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2026
4 августа
«Мьеллбю» – «Слован Братислава»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026
3 августа
«Слован» – «Иберия»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026/2027
28 июля
1
2
3
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