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Словакия. Найк Лига
Команды
Слован
Состав
€ 30,85 млн
Слован Братислава - состав команды
Братислава
Словакия. Найк Лига
Стадион:
Национальный футбольный стадион
Сайт:
http://www.skslovan.com/
Тренер:
Яя Туре
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
71
Такац Доминик
Вра
27
€ 2.8 млн
1
Попович Александар
Вра
27
€ 1.8 млн
31
Трновски Мартин
Вра
26
€ 0.15 млн
44
Мачик Матуш
Вра
33
€ 0.125 млн
15
Маркович Светозар
Защ
26
€ 2.5 млн
28
Блэкмен Сесар
Защ
28
€ 2.5 млн
12
Байрич Кенан
Защ
31
€ 1.5 млн
49
Камара Самку
Защ
23
€ 1.2 млн
57
Круз Сандру
Защ
25
€ 1.2 млн
2
Козловски Самуэль
Защ
26
€ 0.6 млн
6
Виммер Кевин
Защ
33
€ 0.25 млн
17
Медведев Юрий
Защ
30
€ 0.225 млн
4
Кашия Гурам
Защ
39
€ 0.15 млн
19
Sidoine Fogning
Защ
-
77
Игнатенко Данил
Пол
29
€ 1 млн
11
Барсегян Тигран
Пол
33
€ 1 млн
8
Гайдош Артур
Пол
22
€ 1 млн
70
Мартинес Кристиан
Пол
29
€ 0.8 млн
20
Мустафич Ален
Пол
27
€ 0.25 млн
21
Мак Роберт
Пол
35
€ 0.2 млн
7
Вайсс Владимир
Пол
36
€ 0.15 млн
88
Daiki Matsuoka
Пол
-
5
Rahim Ibrahim
Пол
-
9
Кухаревич Николай
Нап
25
€ 1.5 млн
99
Шпорар Андраж
Нап
32
€ 1.5 млн
14
Йираджанг Аласана
Нап
21
€ 1 млн
21
Камара Сулейман
Нап
24
€ 0.8 млн
23
Зуберу Шарани
Нап
26
€ 0.15 млн
13
Roman Čerepkai
Нап
-
29
Марош Алексей
Нап
21
-
3
Peter Pokorný
Нап
-
Всего игроков: 31, из них вратарей: 4, защитников: 10, полузащитников: 9, нападающих: 8
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