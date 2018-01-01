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Словакия. Найк Лига
Команды
Слован
Результаты
€ 30,85 млн
Слован Братислава - результаты матчей
Братислава
Словакия. Найк Лига
Стадион:
Национальный футбольный стадион
Сайт:
http://www.skslovan.com/
Тренер:
Яя Туре
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Расписание
Таблица
Словакия. Найк Лига. 2026/2027
Лига чемпионов. 2026/2027
Лига конференций. 2025/2026
Лига Европы. 2025/2026
Словакия. Найк Лига. 2025/2026
Лига чемпионов. 2025/2026
Словакия. Найк Лига. 2024/2025
Лига чемпионов. 2024/2025
Лига конференций. 2023/2024
Лига Европы. 2023/2024
Чехия. Фортуна Лига. 2023/2024
Лига чемпионов. 2023/2024
Лига конференций. 2022/2023
Лига Европы. 2022/2023
Лига чемпионов. 2022/2023
Товарищеские матчи. 2022
Лига конференций. 2021/2022
Лига Европы. 2021/2022
Лига чемпионов. 2021/2022
Товарищеские матчи. 2021
Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Лига чемпионов. 2020/2021
Товарищеские матчи. 2020
Лига Европы. 2019/2020
Лига чемпионов. 2019/2020
Товарищеские матчи. 2019
Лига Европы. 2018/2019
Товарищеские матчи. 2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Лига Европы. 2015/2016
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Лига чемпионов. 2014/2015
Товарищеские матчи. 2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Лига Европы. Квалификация 2011/2012
Лига Чемпионов. 2011/2012
Лига Европы. 2010/2011
Товарищеские матчи. 2010
Лига Европы. Квалификация 2009/2010
Лига Чемпионов. 2009/2010
03.11 | 23:00
ЛАСК
4 : 0
Слован
20.10 | 22:00
Рома
4 : 0
Слован
14.10 | 22:00
Слован
0 : 3
Штутгарт
09.09 | 22:00
ПСЖ
6 : 1
Слован
26.08 | 22:00
Целе
1 : 2
Слован
19.08 | 22:00
Слован
1 : 1
Целе
11.08 | 21:15
Слован
2 : 0
Мьеллбю
04.08 | 19:00
Мьеллбю
1 : 2
Слован
29.07 | 21:15
Слован
1 : 1
Иберия 1999
21.07 | 19:00
Иберия 1999
0 : 2
Слован
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