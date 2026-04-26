Спартак Тр

Яя Туре возглавит европейский клуб

«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025

«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

«Шкендия» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.15

«Слован» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.68