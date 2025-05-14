Турнирная таблица Словакия. Найк Лига 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
6
8
9
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
21
5
6
62
37
25
68
32
17
7
8
55
34
21
58
32
17
5
10
51
37
14
56
32
15
7
10
59
41
18
52
32
13
5
14
44
52
-8
44
32
13
4
15
51
55
-4
43
32
13
3
16
55
51
4
42
32
13
3
16
34
51
-17
42
32
9
8
15
34
45
-11
35
32
8
11
13
34
50
-16
35
32
8
8
16
34
46
-12
32
32
6
12
14
29
43
-14
30
Команда
1
2
5
6
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
10
3
3
31
17
14
33
16
10
1
5
30
21
9
31
16
10
1
5
25
15
10
31
16
9
3
4
30
18
12
30
16
9
2
5
31
23
8
29
16
7
6
3
20
16
4
27
16
7
2
7
25
28
-3
23
16
7
1
8
27
25
2
22
16
4
8
4
18
19
-1
20
16
6
2
8
17
22
-5
20
16
4
6
6
19
25
-6
18
16
4
4
8
17
23
-6
16
Команда
1
2
5
8
10
11
12
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
4
1
32
16
16
37
16
7
4
5
24
17
7
25
16
7
4
5
26
22
4
25
16
6
4
6
29
23
6
22
16
7
1
8
17
29
-12
22
16
6
3
7
19
24
-5
21
16
6
2
8
28
26
2
20
16
4
4
8
17
23
-6
16
16
4
3
9
16
31
-15
15
16
4
2
10
20
32
-12
14
16
2
6
8
10
18
-8
12
16
2
2
12
14
29
-15
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире