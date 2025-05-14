Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Турнирная таблица Словакия. Найк Лига 2025-2026

Сезон:
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Слован
2
ДАК 1904
3
Спартак Тр
4
Жилина
5
Земплин Михаловце
6
Кошице
7
Железьярне Подбрезова
8
Тренчин
9
Скалица
10
Ружомберок
11
Комарно
12
Татран
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
21
5
6
62
37
25
68
32
17
7
8
55
34
21
58
32
17
5
10
51
37
14
56
32
15
7
10
59
41
18
52
32
13
5
14
44
52
-8
44
32
13
4
15
51
55
-4
43
32
13
3
16
55
51
4
42
32
13
3
16
34
51
-17
42
32
9
8
15
34
45
-11
35
32
8
11
13
34
50
-16
35
32
8
8
16
34
46
-12
32
32
6
12
14
29
43
-14
30
Команда
1
ДАК 1904
2
Слован
3
Спартак Тр
4
Жилина
5
Кошице
6
Скалица
7
Земплин Михаловце
8
Железьярне Подбрезова
9
Ружомберок
10
Тренчин
11
Татран
12
Комарно
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
10
3
3
31
17
14
33
16
10
1
5
30
21
9
31
16
10
1
5
25
15
10
31
16
9
3
4
30
18
12
30
16
9
2
5
31
23
8
29
16
7
6
3
20
16
4
27
16
7
2
7
25
28
-3
23
16
7
1
8
27
25
2
22
16
4
8
4
18
19
-1
20
16
6
2
8
17
22
-5
20
16
4
6
6
19
25
-6
18
16
4
4
8
17
23
-6
16
Команда
1
Слован
2
ДАК 1904
3
Спартак Тр
4
Жилина
5
Тренчин
6
Земплин Михаловце
7
Железьярне Подбрезова
8
Комарно
9
Ружомберок
10
Кошице
11
Татран
12
Скалица
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
11
4
1
32
16
16
37
16
7
4
5
24
17
7
25
16
7
4
5
26
22
4
25
16
6
4
6
29
23
6
22
16
7
1
8
17
29
-12
22
16
6
3
7
19
24
-5
21
16
6
2
8
28
26
2
20
16
4
4
8
17
23
-6
16
16
4
3
9
16
31
-15
15
16
4
2
10
20
32
-12
14
16
2
6
8
10
18
-8
12
16
2
2
12
14
29
-15
8
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
ФотоЯя Туре получил назначение в Европе
13 июня
Абена может перейти в клуб-участник Лиги чемпионов
2025.05.14 18:51
Спартаковец Абена может вернуться в бывший клуб
2025.05.06 20:42
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+