Спартаковец Абена может вернуться в бывший клуб

Стало известно, куда может уйти из «Спартака» центральный защитник Миенти Абена.

В его трансфере заинтересован главный тренер «Слована» Владимир Вайсс.

Спартаковец уже выступал за словацкий клуб с 2019 по 2023 год.

В контракте Абены есть пункт, согласно которому «Спартак» имеет право прекратить с ним сотрудничество, выплатив небольшую компенсацию, если тот проведет менее 15 матчей за сезон.

Пока 30-летний суринамец поучаствовал в 12 играх: 7 – в РПЛ, 5 – в FONBET Кубке России.