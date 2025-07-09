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Абена назвал лучших футболистов «Спартака»

9 июля, 15:00
7

Бывший спартаковец Миенти Абена ответил на вопросы о сильнейших экс-партнерах по московской команде.

– Лучший футболист «Спартака»?

– Маркиньос меня очень удивил. Конечно, Угальде, Барко. Все ребята хороши. Я был удивлен их уровнем.

– Лучший защитник «Спартака»?

– Хм, сложный вопрос. Мне очень нравится Дуарте.

– Почему?

– Он спокойный, уверенный. С первого взгляда по нему видно, что это действительно сильный и умелый футболист. Когда он пришел в клуб, многие сомневались в нем, но он вырос!

  • Абена провел в «Спартаке» один сезон.
  • Его статистика: 12 матчей без голевых действий.
  • 30-летний суринамец ушел в «Газиантеп».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абена Миенти
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Комментарии (7)
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FCSpartakM
1752063598
Дуарте с запасом лучший ЦЗ в Спартаке и один из лучших в чемпе. Жаль, что тренер не видит этого и выпускает Дуарте до первого огреха.
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...уефан
1752064419
...очень качественный игрок на этой позиции - Дуарте, особенно с высокой линией обороны. Плюсов на порядок больше в его игре, чем минусов...
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alefreddy
1752076926
всех верно перечислил
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