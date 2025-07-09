Абена назвал лучших футболистов «Спартака»

Бывший спартаковец Миенти Абена ответил на вопросы о сильнейших экс-партнерах по московской команде.
– Лучший футболист «Спартака»?
– Маркиньос меня очень удивил. Конечно, Угальде, Барко. Все ребята хороши. Я был удивлен их уровнем.
– Лучший защитник «Спартака»?
– Хм, сложный вопрос. Мне очень нравится Дуарте.
– Почему?
– Он спокойный, уверенный. С первого взгляда по нему видно, что это действительно сильный и умелый футболист. Когда он пришел в клуб, многие сомневались в нем, но он вырос!
- Абена провел в «Спартаке» один сезон.
- Его статистика: 12 матчей без голевых действий.
- 30-летний суринамец ушел в «Газиантеп».
Источник: «Спорт-Экспресс»