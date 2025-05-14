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Абена может перейти в клуб-участник Лиги чемпионов

Сегодня, 18:51

В братиславском «Словане» обсуждают возможность перехода защитника Миенти Абены из «Спартака». Суринамец ранее уже играл за этот словацкий клуб с лета 2019 года по январь 2023-го, когда перебрался в «Ференцварош».

  • 30-летний Абена в этом сезоне сыграл за «Спартак» в 12 матчах.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.
  • Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
  • «Слован Братислава» в этом сезоне стал чемпионом Словакии и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Клуб пробился в общий этап ЛЧ в сезоне-2024/25.
  • Абена до перехода в «Слован» также играл за другой словацкий клуб – «Спартак Тр» из Трнавы.

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Источник: Sportnet
Россия. Премьер-лига Словакия. Найк Лига Спартак Слован Абена Миенти
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