Абена может перейти в клуб-участник Лиги чемпионов

В братиславском «Словане» обсуждают возможность перехода защитника Миенти Абены из «Спартака». Суринамец ранее уже играл за этот словацкий клуб с лета 2019 года по январь 2023-го, когда перебрался в «Ференцварош».

30-летний Абена в этом сезоне сыграл за «Спартак» в 12 матчах.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 800 тысяч евро.

Контракт защитника с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

«Слован Братислава» в этом сезоне стал чемпионом Словакии и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Клуб пробился в общий этап ЛЧ в сезоне-2024/25.

Абена до перехода в «Слован» также играл за другой словацкий клуб – «Спартак Тр» из Трнавы.