Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Календарь Результаты Таблица Команды
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Результаты матчей Словакия. Найк Лига 2025-2026

Словакия. Найк Лига (2025/2026), 10 тур Таблица
16 мая, 18:00
Тренчин
3 : 0
Кошице
Завершен
16 мая, 18:00
Жилина
0 : 2
Железьярне Подбрезова
Завершен
16 мая, 18:00
Слован
0 : 2
Земплин Михаловце
Завершен
16 мая, 18:00
Скалица
1 : 0
Ружомберок
Завершен
16 мая, 18:00
ДАК 1904
3 : 0
Спартак Тр
Завершен
16 мая, 18:00
Комарно
1 : 0
Татран
Завершен
3 декабря, 20:00
Слован
1 : 2
Ружомберок
Завершен
3 декабря, 20:00
Железьярне Подбрезова
1 : 3
Спартак Тр
Завершен
5 октября, 18:00
Скалица
1 : 1
ДАК 1904
Завершен
4 октября, 19:00
Земплин Михаловце
2 : 0
Тренчин
Завершен
4 октября, 21:30
Жилина
4 : 1
Кошице
Завершен
4 октября, 19:00
Комарно
0 : 0
Татран
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 9 тур Таблица
10 мая, 18:00
Кошице
2 : 1
Комарно
Завершен
10 мая, 20:00
Спартак Тр
1 : 0
Жилина
Завершен
9 мая, 21:30
Татран
3 : 0
Скалица
Завершен
9 мая, 19:00
Железьярне Подбрезова
1 : 2
Слован
Завершен
9 мая, 19:00
Ружомберок
4 : 3
Тренчин
Завершен
9 мая, 19:00
Земплин Михаловце
2 : 1
ДАК 1904
Завершен
28 сентября, 20:00
Жилина
2 : 2
Спартак Тр
Завершен
28 сентября, 18:00
Ружомберок
1 : 0
Железьярне Подбрезова
Завершен
27 сентября, 19:00
ДАК 1904
1 : 1
Комарно
Завершен
27 сентября, 19:00
Тренчин
1 : 2
Слован
Завершен
27 сентября, 21:30
Кошице
2 : 2
Татран
Завершен
27 сентября, 19:00
Земплин Михаловце
2 : 0
Скалица
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 8 тур Таблица
5 мая, 19:00
Жилина
3 : 2
Земплин Михаловце
Завершен
5 мая, 19:00
Скалица
3 : 1
Кошице
Завершен
3 мая, 18:00
Тренчин
1 : 2
Комарно
Завершен
3 мая, 20:00
Железьярне Подбрезова
0 : 3
Спартак Тр
Завершен
2 мая, 21:30
Слован
1 : 0
ДАК 1904
Завершен
2 мая, 19:00
Ружомберок
1 : 1
Татран
Завершен
21 сентября, 18:00
Комарно
1 : 3
Жилина
Завершен
21 сентября, 20:00
Спартак Тр
0 : 1
Земплин Михаловце
Завершен
20 сентября, 19:00
Скалица
1 : 0
Кошице
Завершен
20 сентября, 19:00
Татран
1 : 3
Ружомберок
Завершен
20 сентября, 19:00
Железьярне Подбрезова
2 : 0
Тренчин
Завершен
20 сентября, 21:30
Слован
3 : 2
ДАК 1904
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 7 тур Таблица
26 апреля, 20:00
Спартак Тр
0 : 1
Слован
Завершен
26 апреля, 18:00
Татран
0 : 1
Тренчин
Завершен
25 апреля, 19:00
Кошице
3 : 1
Ружомберок
Завершен
25 апреля, 21:30
ДАК 1904
3 : 1
Жилина
Завершен
25 апреля, 19:00
Земплин Михаловце
1 : 2
Железьярне Подбрезова
Завершен
25 апреля, 19:00
Комарно
0 : 2
Скалица
Завершен
14 сентября, 18:00
Земплин Михаловце
1 : 2
Татран
Завершен
14 сентября, 20:00
ДАК 1904
2 : 0
Железьярне Подбрезова
Завершен
13 сентября, 19:00
Тренчин
0 : 3
Ружомберок
Завершен
13 сентября, 19:00
Скалица
0 : 4
Спартак Тр
Завершен
13 сентября, 21:30
Жилина
3 : 3
Слован
Завершен
13 сентября, 19:00
Кошице
2 : 3
Комарно
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 2 тур Таблица
22 апреля, 19:00
Спартак Тр
2 : 1
ДАК 1904
Завершен
15 марта, 20:00
Слован
0 : 1
Жилина
Завершен
15 марта, 17:30
Тренчин
2 : 1
Скалица
Завершен
14 марта, 17:30
Железьярне Подбрезова
0 : 1
Земплин Михаловце
Завершен
14 марта, 17:30
Ружомберок
1 : 1
Кошице
Завершен
14 марта, 17:30
Татран
0 : 0
Комарно
Завершен
1 октября, 19:00
Кошице
0 : 2
ДАК 1904
Завершен
12 августа, 19:00
Ружомберок
1 : 3
Скалица
Завершен
3 августа, 20:00
Жилина
1 : 0
Татран
Завершен
3 августа, 18:00
Тренчин
0 : 1
Спартак Тр
Завершен
2 августа, 21:30
Слован
4 : 1
Железьярне Подбрезова
Завершен
2 августа, 19:00
Земплин Михаловце
3 : 1
Комарно
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 6 тур Таблица
19 апреля, 16:30
Скалица
4 : 1
Тренчин
Завершен
19 апреля, 19:00
Татран
2 : 1
Кошице
Завершен
18 апреля, 16:30
Спартак Тр
3 : 0
Земплин Михаловце
Завершен
18 апреля, 16:30
Ружомберок
2 : 1
Комарно
Завершен
18 апреля, 16:30
Железьярне Подбрезова
1 : 2
ДАК 1904
Завершен
18 апреля, 19:00
Жилина
0 : 1
Слован
Завершен
31 августа, 18:00
Ружомберок
3 : 3
Жилина
Завершен
31 августа, 20:00
Спартак Тр
0 : 3
ДАК 1904
Завершен
31 августа, 18:00
Слован
3 : 2
Кошице
Завершен
30 августа, 19:00
Татран
2 : 3
Тренчин
Завершен
30 августа, 21:30
Железьярне Подбрезова
2 : 2
Земплин Михаловце
Завершен
30 августа, 19:00
Комарно
1 : 0
Скалица
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 5 тур Таблица
12 апреля, 16:30
Комарно
1 : 2
Кошице
Завершен
12 апреля, 19:00
ДАК 1904
3 : 0
Земплин Михаловце
Завершен
11 апреля, 16:30
Железьярне Подбрезова
1 : 5
Жилина
Завершен
11 апреля, 16:30
Тренчин
1 : 0
Татран
Завершен
11 апреля, 16:30
Ружомберок
0 : 0
Скалица
Завершен
11 апреля, 19:00
Слован
2 : 2
Спартак Тр
Завершен
24 августа, 20:00
Жилина
3 : 0
Железьярне Подбрезова
Завершен
24 августа, 18:00
Комарно
1 : 4
Спартак Тр
Завершен
23 августа, 21:30
ДАК 1904
4 : 1
Тренчин
Завершен
23 августа, 19:00
Скалица
2 : 2
Татран
Завершен
23 августа, 19:00
Кошице
3 : 1
Ружомберок
Завершен
23 августа, 21:30
Земплин Михаловце
1 : 1
Слован
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 4 тур Таблица
5 апреля, 16:30
Комарно
0 : 1
Тренчин
Завершен
5 апреля, 19:00
Спартак Тр
4 : 1
Железьярне Подбрезова
Завершен
4 апреля, 19:00
ДАК 1904
0 : 3
Слован
Завершен
4 апреля, 16:30
Земплин Михаловце
2 : 1
Жилина
Завершен
4 апреля, 16:30
Кошице
2 : 0
Скалица
Завершен
4 апреля, 16:30
Татран
0 : 0
Ружомберок
Завершен
29 октября, 20:00
Спартак Тр
3 : 1
Кошице
Завершен
17 августа, 20:00
Тренчин
2 : 1
Жилина
Завершен
16 августа, 19:00
Железьярне Подбрезова
2 : 1
Комарно
Завершен
16 августа, 19:00
Ружомберок
0 : 1
Земплин Михаловце
Завершен
16 августа, 21:30
Татран
0 : 0
ДАК 1904
Завершен
16 августа, 19:00
Слован
1 : 0
Скалица
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 3 тур Таблица
22 марта, 17:30
Скалица
2 : 1
Комарно
Завершен
22 марта, 20:00
Слован
2 : 0
Железьярне Подбрезова
Завершен
21 марта, 17:30
Земплин Михаловце
1 : 0
Спартак Тр
Завершен
21 марта, 20:00
Кошице
2 : 1
Татран
Завершен
21 марта, 17:30
Тренчин
3 : 1
Ружомберок
Завершен
21 марта, 17:30
Жилина
3 : 1
ДАК 1904
Завершен
29 октября, 20:00
Комарно
2 : 3
Слован
Завершен
10 августа, 19:00
Спартак Тр
1 : 0
Татран
Завершен
10 августа, 18:00
Кошице
0 : 1
Тренчин
Завершен
9 августа, 21:30
ДАК 1904
2 : 0
Ружомберок
Завершен
9 августа, 19:00
Земплин Михаловце
2 : 4
Жилина
Завершен
9 августа, 19:00
Скалица
2 : 2
Железьярне Подбрезова
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 1 тур Таблица
8 марта, 17:30
Комарно
3 : 0
Ружомберок
Завершен
8 марта, 20:00
ДАК 1904
2 : 1
Железьярне Подбрезова
Завершен
7 марта, 17:30
Скалица
1 : 0
Татран
Завершен
7 марта, 17:30
Земплин Михаловце
1 : 3
Слован
Завершен
7 марта, 20:00
Жилина
0 : 1
Спартак Тр
Завершен
7 марта, 17:30
Кошице
2 : 0
Тренчин
Завершен
27 июля, 20:00
Спартак Тр
3 : 0
Ружомберок
Завершен
27 июля, 18:00
Железьярне Подбрезова
3 : 1
Кошице
Завершен
27 июля, 18:00
Скалица
0 : 0
Жилина
Завершен
26 июля, 21:30
Татран
2 : 2
Слован
Завершен
26 июля, 19:00
Комарно
1 : 2
Тренчин
Завершен
26 июля, 19:00
ДАК 1904
1 : 1
Земплин Михаловце
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 22 тур Таблица
28 февраля, 17:30
Железьярне Подбрезова
4 : 1
Татран
Завершен
28 февраля, 17:30
Земплин Михаловце
0 : 2
Кошице
Завершен
28 февраля, 17:30
Жилина
0 : 0
ДАК 1904
Завершен
28 февраля, 17:30
Скалица
0 : 1
Тренчин
Завершен
28 февраля, 17:30
Слован
4 : 0
Спартак Тр
Завершен
28 февраля, 17:30
Комарно
1 : 1
Ружомберок
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 21 тур Таблица
22 февраля, 20:00
Кошице
2 : 2
Жилина
Завершен
22 февраля, 17:30
Ружомберок
2 : 2
Слован
Завершен
21 февраля, 17:30
Тренчин
1 : 2
Земплин Михаловце
Завершен
21 февраля, 17:30
Татран
1 : 1
Комарно
Завершен
21 февраля, 20:00
Спартак Тр
0 : 5
Железьярне Подбрезова
Завершен
21 февраля, 17:30
ДАК 1904
3 : 2
Скалица
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 20 тур Таблица
15 февраля, 17:30
Комарно
2 : 2
ДАК 1904
Завершен
15 февраля, 20:00
Спартак Тр
0 : 0
Жилина
Завершен
14 февраля, 17:30
Скалица
2 : 1
Земплин Михаловце
Завершен
14 февраля, 17:30
Железьярне Подбрезова
5 : 0
Ружомберок
Завершен
14 февраля, 17:30
Слован
0 : 2
Тренчин
Завершен
14 февраля, 20:00
Татран
1 : 4
Кошице
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 19 тур Таблица
8 февраля, 20:00
Земплин Михаловце
1 : 1
Спартак Тр
Завершен
8 февраля, 17:30
Жилина
1 : 0
Комарно
Завершен
7 февраля, 17:30
Тренчин
0 : 4
Железьярне Подбрезова
Завершен
7 февраля, 20:00
ДАК 1904
0 : 3
Слован
Завершен
7 февраля, 17:30
Ружомберок
1 : 0
Татран
Завершен
7 февраля, 17:30
Кошице
3 : 1
Скалица
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 18 тур Таблица
14 декабря, 17:30
Комарно
1 : 2
Кошице
Завершен
14 декабря, 20:00
Слован
3 : 2
Жилина
Завершен
13 декабря, 17:30
Спартак Тр
2 : 0
Скалица
Завершен
13 декабря, 20:00
Татран
0 : 1
Земплин Михаловце
Завершен
13 декабря, 17:30
Железьярне Подбрезова
0 : 1
ДАК 1904
Завершен
13 декабря, 17:30
Ружомберок
0 : 0
Тренчин
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 17 тур Таблица
7 декабря, 20:00
ДАК 1904
3 : 1
Спартак Тр
Завершен
7 декабря, 17:30
Тренчин
0 : 0
Татран
Завершен
6 декабря, 20:00
Кошице
2 : 0
Слован
Завершен
6 декабря, 17:30
Земплин Михаловце
0 : 4
Железьярне Подбрезова
Завершен
6 декабря, 17:30
Жилина
1 : 2
Ружомберок
Завершен
6 декабря, 17:30
Скалица
1 : 1
Комарно
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 16 тур Таблица
30 ноября, 17:30
Слован
3 : 2
Земплин Михаловце
Завершен
30 ноября, 20:00
Железьярне Подбрезова
2 : 0
Жилина
Завершен
29 ноября, 17:30
Спартак Тр
2 : 0
Комарно
Завершен
29 ноября, 17:30
Татран
3 : 2
Скалица
Завершен
29 ноября, 20:00
Тренчин
0 : 3
ДАК 1904
Завершен
29 ноября, 17:30
Ружомберок
1 : 1
Кошице
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 15 тур Таблица
23 ноября, 17:30
Земплин Михаловце
4 : 2
Ружомберок
Завершен
23 ноября, 20:00
ДАК 1904
0 : 0
Татран
Завершен
22 ноября, 20:00
Кошице
1 : 2
Спартак Тр
Завершен
22 ноября, 17:30
Скалица
0 : 1
Слован
Завершен
22 ноября, 17:30
Жилина
4 : 1
Тренчин
Завершен
22 ноября, 17:30
Комарно
1 : 0
Железьярне Подбрезова
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 14 тур Таблица
9 ноября, 20:00
Татран
2 : 1
Спартак Тр
Завершен
9 ноября, 17:30
Слован
3 : 2
Комарно
Завершен
8 ноября, 17:30
Железьярне Подбрезова
2 : 0
Скалица
Завершен
8 ноября, 17:30
Тренчин
2 : 0
Кошице
Завершен
8 ноября, 17:30
Ружомберок
0 : 1
ДАК 1904
Завершен
8 ноября, 20:00
Жилина
2 : 0
Земплин Михаловце
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 13 тур Таблица
2 ноября, 20:00
Спартак Тр
4 : 0
Тренчин
Завершен
2 ноября, 17:30
Комарно
1 : 1
Земплин Михаловце
Завершен
1 ноября, 17:30
Татран
0 : 4
Жилина
Завершен
1 ноября, 20:00
ДАК 1904
3 : 1
Кошице
Завершен
1 ноября, 17:30
Скалица
0 : 0
Ружомберок
Завершен
1 ноября, 17:30
Железьярне Подбрезова
1 : 3
Слован
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 12 тур Таблица
26 октября, 17:30
Ружомберок
1 : 1
Спартак Тр
Завершен
26 октября, 20:00
Слован
0 : 1
Татран
Завершен
25 октября, 16:30
Земплин Михаловце
2 : 4
ДАК 1904
Завершен
25 октября, 19:00
Кошице
2 : 4
Железьярне Подбрезова
Завершен
25 октября, 16:30
Жилина
3 : 2
Скалица
Завершен
25 октября, 16:30
Тренчин
0 : 1
Комарно
Завершен
Словакия. Найк Лига (2025/2026), 11 тур Таблица
19 октября, 16:30
Кошице
3 : 2
Земплин Михаловце
Завершен
19 октября, 19:00
ДАК 1904
1 : 2
Жилина
Завершен
18 октября, 16:30
Тренчин
1 : 1
Скалица
Завершен
18 октября, 16:30
Татран
2 : 2
Железьярне Подбрезова
Завершен
18 октября, 16:30
Ружомберок
0 : 1
Комарно
Завершен
18 октября, 19:00
Спартак Тр
0 : 2
Слован
Завершен
Популярные турниры
РПЛ ЧМ-2026 Первая лига Кубок России АПЛ Бундеслига Примера Серия А Лига 1 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций Саудовская Аравия
Все турниры
Россия РПЛ Первая лига Кубок России 2 лига Лига А. «Золото» 2 лига Лига А «Серебро» 2 лига Лига Б Группа 1 2 лига Лига Б Группа 2 2 лига Лига Б Группа 3 2 лига Лига Б Группа 4 МФЛ Женская Суперлига
ЧМ-2026 Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Англия АПЛ Чемпионшип Лига 1 Лига 2 Национальная лига Кубок лиги Кубок Англии
Италия Серия А Серия В Кубок Италии
Испания Примера Сегунда Кубок Испании
Германия Бундеслига Вторая Бундеслига Третья Лига Кубок Германии
Франция Лига 1 Лига 2 Третья лига Кубок Франции
Показать все
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+
На страницу матча