«Слован» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.68

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«Слован» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.68

«Шкендия» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.15

«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

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