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Слован - Жилина: обзор матча 15 марта 2026

Слован
15.03.2026, воскресенье, 20:00
Словакия. Найк Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Жилина
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Слован - Жилина
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Информация о матче
Стадион:
Пасьенки
Посещаемость:
8479
Новости команд
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Слован
Жилина
Яя Туре возглавит европейский клуб
6 июня, 20:47
1
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
18 декабря 2025, 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
17 декабря 2025, 09:36
«Шкендия» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.15
10 декабря 2025, 10:11
«Слован» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.68
26 ноября 2025, 10:36
Яя Туре возглавит европейский клуб
6 июня, 20:47
1
«Слован» – «Хэкен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 декабря 2025
18 декабря 2025, 21:50
«Слован» – «Хэкен»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.85
17 декабря 2025, 09:36
«Шкендия» – «Слован»: прогноз и ставки на матч 11 декабря 2025 с коэффициентом 3.15
10 декабря 2025, 10:11
«Слован» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки на матч 27 ноября 2025 с коэффициентом 1.68
26 ноября 2025, 10:36
«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00
23 июля 2025, 10:31
Двукратный чемпион России в составе «Зенита» завершил карьеру
22 мая 2025, 21:10
Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти
26 марта 2025, 10:53
2
Орещук признался, что продал Губочана из «Динамо» в «Марсель» путем обмана
15 февраля 2025, 10:29
2
Экс-зенитовец Губочан назвал три вещи, оставшиеся у него на память о России
25 января 2025, 14:51
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Последние матчи
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Слован
Жилина
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Жилина
0 : 2
16.05.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
16.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Спартак Тр
1 : 0
10.05.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
09.05.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Жилина
3 : 2
05.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
16.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Железьярне Подбрезова
1 : 2
09.05.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Слован
1 : 0
02.05.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 7 тур
Спартак Тр
0 : 1
26.04.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Жилина
0 : 1
18.04.2026
Слован
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Жилина
0 : 2
16.05.2026
Железьярне Подбрезова
Словакия. Найк Лига, 9 тур
Спартак Тр
1 : 0
10.05.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 8 тур
Жилина
3 : 2
05.05.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 7 тур
ДАК 1904
3 : 1
25.04.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 6 тур
Жилина
0 : 1
18.04.2026
Слован
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