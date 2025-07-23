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«Ракув» – «Жилина»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 12.00

23 июля 2025 10:56
Ракув - Жилина
24 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 2 раунд
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12.00
Победа «Ракува» со счетом 3:1
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В четверг, 24 июля, во 2-м квалификационном раунде Лиге Конференций встречаются «Ракув» (Польша) и «Жилина» (Словакия). Игра состоится в городе Ченстохова, начало – в 22:00 (мск).

«Ракув»

Команда Давида Шварги завершили чемпионат Польши сезона-2024/25 на 2-й позиции, набрав 69 очков. «Ракув» добыл 20 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 51:23.

В рейтинге УЕФА «Ракув» располагается на 160-м месте.

Последние результаты «Ракува»:

  • 19.07.25 «Катовице» – «Ракув» – 0:1 Высшая лига;
  • 12.07.25 «Андерлехт» (Бельгия) – «Ракув» – 2:2 Товарищеская игра;
  • 11.07.25 «Брюгге» (Бельгия) – «Ракув» – 1:1 Товарищеская игра.

«Жилина»

«Жилина» набрала 45 очков в чемпионате Словакии прошлого сезона и заняла 2-е место. Подопечные Петра Романа добыли 13 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 42:20.

В рейтинге УЕФА словацкая команда занимает 254-е место.

Результаты «Жилины» в товарищеских играх:

  • 15.07.25 ГАК (Австрия) – «Жилина» – 3:1;
  • 05.07.25 «Жилина» – «Карвина» (Чехия) – 1:3.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Ракув» – «Жилина»

«Ракув» показал достойные результаты в товарищеских матчах с бельгийскими грандами, тогда как «Жилина» проиграла последние контрольные поединки не самым сильным соперникам. Вдобавок «Ракув» стартовал в национальном чемпионате с победы и находится в неплохой форме. Букмекеры практически уверены в победе «Ракува», и для этого есть все предпосылки. Наш прогноз – счет 3:1 с коэффициентом 12.00.

12.00
Победа «Ракува» со счетом 3:1
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Автор: Гроховский Сергей
Лига конференций Жилина Ракув
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