Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Мьеллбю» и «Слованом Братислава» пройдет 4 августа 2026 года в Хельсингборге на стадионе «Страндваллен». Шведский клуб уверенно стартовал в еврокубках, пропустив всего один мяч в двух раундах квалификации, и делает ставку на дисциплинированную оборону, тогда как словацкий гранд находится в феноменальной форме, забив 13 голов в последних пяти матчах и не проигрывая в шести последних встречах. Встреча оборонительной организованности хозяев против атакующей мощи гостей обещает стать проверкой для обеих команд. Сможет ли «Мьеллбю» использовать фактор домашнего поля и свою надежную защиту, чтобы добиться положительного результата перед ответной игрой, или «Слован» подтвердит статус фаворита и продолжит свою победную поступь в еврокубках?

Кто победит в матче

«Мьеллбю» подходит к этому матчу с задачей использовать преимущество домашнего поля и оборонительную надежность, которую команда демонстрирует в еврокубках. В двух раундах квалификации шведы пропустили всего один мяч в четырех матчах, уверенно пройдя «Линкольн» (3:0, 0:0). В последних пяти играх «Мьеллбю» забил 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустил 4 (0.80), что говорит о дисциплинированной игре в защите. Однако в чемпионате Швеции команда показывает нестабильные результаты, проиграв два из трех последних матчей Аллсвенскан. Тихон Орлов является главной ударной силой, хотя его результативность в еврокубках пока не впечатляет. Тем не менее домашний стадион и оборонительная организация дают «Мьеллбю» шансы на положительный исход, особенно учитывая, что гостям будет непросто взламывать насыщенную оборону.

«Слован Братислава» находится в отличной форме и является фаворитом этого противостояния. Команда не проигрывает в шести последних матчах и демонстрирует впечатляющую результативность: в последних пяти играх забито 13 голов (в среднем 2.60 за матч) при всего трех пропущенных (0.60). В чемпионате Словакии «Слован» разгромил «Подбрезову» со счетом 3:0, а в квалификации Лиги чемпионов уверенно прошел «Иберию 1999» (2:0, 1:1). Важно, что словацкий клуб забивает в шести последних матчах, а его оборона выглядит практически непробиваемой. Гости имеют все шансы добиться положительного результата на выезде, используя свою атакующую мощь и опыт еврокубков.

Итоговый вывод: «Слован Братислава» выглядит фаворитом благодаря своей феноменальной форме, высокой результативности и надежной обороне. «Мьеллбю» способен дать бой за счет домашнего поля и оборонительной организованности, но атакующая мощь гостей слишком велика. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Слована», при этом обе команды имеют шансы отличиться, учитывая необходимость хозяев забивать для сохранения интриги перед ответной игрой.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Слован Братислава» находится в феноменальной форме, демонстрируя высокую результативность и надежную оборону, тогда как «Мьеллбю» делает ставку на дисциплинированную игру в защите, но испытывает проблемы в атаке. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться исключительно текущей формой и тактической подготовкой. Учитывая, что «Слован» не проигрывает в шести последних матчах, а «Мьеллбю» имеет нестабильные результаты в чемпионате, это говорит о преимуществе гостей, которые находятся в лучшей игровой форме.





Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную форму «Слована Братислава», его высокую результативность и надежную оборону, а также проблемы «Мьеллбю» в атаке, мы прогнозируем победу гостей в первом матче. «Слован» находится в отличной игровой форме, забивает в шести последних матчах и имеет все шансы добиться положительного результата на выезде. Хозяева способны дать бой благодаря домашнему полю, но их атакующий потенциал недостаточен для того, чтобы обыграть столь уверенного соперника. Рекомендуем ставку на победу «Слована Братислава» с коэффициентом 3.30. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Мьеллбю» и «Слованом Братислава» состоится 4 августа 2026 года в Хельсингборге на стадионе «Страндваллен» и начнется в 19:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.