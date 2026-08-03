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«Хапоэль БШ» – «Црвена Звезда»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026

03 августа 2026 8:00
Хапоэль БШ - Црвена Звезда
04 авг. 2026, вторник 20:30 | Лига чемпионов, 3 раунд
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1.85
Победа «Црвены Звезды»
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Первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между израильским «Хапоэль БШ» и сербской «Црвеной Звездой» пройдет 4 августа 2026 года в Беэр-Шеве на домашнем стадионе хозяев. Израильский клуб уверенно прошел предыдущий раунд, обыграв «Викингур Рейкьявик» (2:0, 1:2), и демонстрирует стабильную результативность, забивая в 13 последних матчах, однако его оборона оставляет желать лучшего – команда пропускает в семи из девяти последних встреч. Сербский гранд находится в феноменальной форме, разгромив «Ларн» со счетом 5:0 в предыдущем раунде и забив 18 голов в пяти последних матчах. Сможет ли «Хапоэль БШ» использовать фактор домашнего поля и свою атакующую стабильность, чтобы навязать борьбу фавориту, или «Црвена Звезда» подтвердит статус безоговорочного фаворита и продолжит свою победную поступь в еврокубках?

Кто победит в матче

«Хапоэль БШ» подходит к этому матчу с атакующим настроем, что подтверждает его впечатляющая серия – команда забивает в 13 последних матчах во всех турнирах. В последних пяти играх израильтяне забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили столько же (1.80), что говорит о сбалансированной, но не самой надежной игре. В предыдущем раунде «Хапоэль БШ» уверенно прошел «Викингур Рейкьявик»: победа 2:0 дома и поражение 1:2 на выезде, что показало способность команды добиваться нужного результата даже при не самой стабильной обороне. Однако домашнее поле может стать ключевым фактором, особенно против такого мощного соперника. При этом в товарищеских матчах против «Легии» (1:3) и «Омонии» (2:2) израильтяне показали, что способны создавать моменты против сильных команд, но их защита остается уязвимой.

«Црвена Звезда» находится в феноменальной форме и является фаворитом не только этого матча, но и всего противостояния. Команда побеждает в четырех последних матчах и демонстрирует впечатляющую результативность: в последних пяти играх забито 18 голов (в среднем 3.60 за матч) при всего четырех пропущенных (0.80). Сербский клуб разгромил «Ларн» в квалификации Лиги чемпионов со счетом 5:0 и 4:0, что говорит о тотальном доминировании над соперником. Важно, что «Црвена Звезда» забивает в 10 последних матчах, а ее оборона выглядит практически непробиваемой – в среднем 0.80 пропущенных за последние пять игр. В чемпионате Сербии команда также уверенно идет, обыграв «Войводину» (3:1) и «Мачву» (5:0). Сербский гранд имеет огромный опыт еврокубков, что делает его явным претендентом на победу в этом противостоянии.

Итоговый вывод: «Црвена Звезда» является безоговорочным фаворитом благодаря своей феноменальной форме, высокой результативности и надежной обороне. «Хапоэль БШ» способен дать бой за счет домашнего поля и стабильной результативности, но атакующая мощь и опыт гостей слишком велики. Наиболее вероятным сценарием видится победа «Црвены Звезды», при этом израильский клуб имеет шансы отличиться, учитывая его способность забивать в 13 последних матчах и слабую оборону гостей, которая все же пропускает в последних матчах.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Црвена Звезда» находится в феноменальной форме, демонстрируя высокую результативность и надежную оборону, тогда как «Хапоэль БШ» стабильно забивает, но испытывает проблемы в обороне. Команды ранее не встречались, поэтому очная статистика отсутствует, и исход будет определяться исключительно текущей формой и классом игроков. Учитывая, что «Црвена Звезда» побеждает в четырех последних матчах и забивает в десяти последних, а «Хапоэль БШ» пропускает в семи из девяти последних встреч, это говорит о преимуществе гостей, которые находятся в лучшей игровой форме.


Прогноз на победителя

Учитывая феноменальную форму «Црвены Звезды», ее высокую результативность и надежную оборону, а также проблемы «Хапоэль БШ» в защите, мы прогнозируем победу гостей в первом матче. Сербский гранд находится в отличной игровой форме, забивает в десяти последних матчах и имеет все шансы добиться положительного результата на выезде. Хозяева способны отличиться благодаря своей стабильной результативности, но их слабая оборона вряд ли выдержит давление атакующей линии соперника. Рекомендуем ставку на победу «Црвены Звезды» с коэффициентом 1.85. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Хапоэль БШ» и «Црвеной Звездой» состоится 4 августа 2026 года в Беэр-Шеве на домашнем стадионе хозяев и начнется в 20:30 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Хапоэль БШ» – «Црвена Звезда»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2026

1.85
Победа «Црвены Звезды»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Црвена Звезда Хапоэль БШ
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