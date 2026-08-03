Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо Махачкала» и «Крыльями Советов» пройдет 4 августа 2026 года в Махачкале на «Анжи-Арене». Хозяева подходят к кубковому поединку в отличной форме, одержав победы в двух стартовых турах РПЛ и имея трехматчевую победную серию, тогда как гости не могут выиграть в шести последних матчах, хотя и демонстрируют стабильную результативность, забивая в шести из восьми последних встреч. При этом домашняя статистика махачкалинцев против самарцев впечатляет – они побеждают в трех последних очных матчах на своем поле и забивают в пяти из шести последних встреч с этим соперником. Сможет ли «Динамо Махачкала» продолжить свою победную поступь и использовать фактор родных трибун, или «Крылья Советов» прервут свою неудачную серию и добьются положительного результата на выезде?

Кто победит в матче

«Динамо Махачкала» подходит к этому матчу с высоким боевым настроем и впечатляющей серией – команда побеждает в трех последних матчах и забивает в шести последних встречах. В последних пяти играх махачкалинцы забили 9 голов (в среднем 1.80 за матч) и пропустили 7 (1.40), что говорит о сбалансированной игре. Важно, что «Динамо Махачкала» забивает в пяти из шести последних очных матчей против «Крыльев Советов», а на своем поле и вовсе побеждает в трех последних встречах с этим соперником. В стартовых турах РПЛ махачкалинцы обыграли «Факел» (2:1) и «Локомотив» (2:1), показав характер и умение добиваться результата. Домашняя поддержка на «Анжи-Арене» станет серьезным преимуществом, особенно учитывая, что «Крылья Советов» находятся в затяжной серии без побед.

«Крылья Советов» подходят к матчу с серьезными проблемами. Команда не может выиграть в шести последних матчах во всех турнирах, что серьезно подорвало уверенность коллектива. В последних пяти играх самарцы забили 6 голов (в среднем 1.20 за матч) и пропустили 9 (1.80), что говорит о нестабильной игре как в атаке, так и в обороне. При этом «Крылья Советов» забивают в шести из восьми последних матчей, а в кубковых встречах забивают в трех последних матчах, что дает некоторую надежду на успех. Однако пропускают самарцы в восьми из десяти последних встреч, а их выездная статистика против «Динамо Махачкала» выглядит удручающе – три поражения в трех последних матчах на поле соперника.

Итоговый вывод: «Динамо Махачкала» является явным фаворитом благодаря своей победной серии, преимуществу домашнего поля и положительной статистике очных встреч с «Крыльями Советов». Гости находятся в глубоком кризисе, не выигрывая в шести последних матчах, что делает их шансы на положительный результат минимальными. Наиболее вероятным сценарием видится уверенная победа хозяев, при этом самарцы могут отличиться, учитывая их способность забивать в последних матчах.

Форма и история личных встреч

Анализ последних матчей показывает, что «Динамо Махачкала» находится в хорошей форме и имеет преимущество как по текущим результатам, так и по очной статистике. Хозяева побеждают в трех последних матчах и забивают в пяти из шести последних очных встреч с «Крыльями Советов», а на своем поле и вовсе выигрывают три последних матча у этого соперника. Гости, напротив, не могут выиграть в шести последних матчах и имеют неудачную выездную статистику против махачкалинцев. Это создает серьезное психологическое преимущество для хозяев перед этим кубковым противостоянием.

Прогноз на победителя

Учитывая победную серию «Динамо Махачкала», его преимущество домашнего поля и положительную историю очных встреч с «Крыльями Советов», мы прогнозируем победу хозяев в этом кубковом матче. Махачкалинцы находятся в отличной форме, забивают в шести последних матчах и традиционно сильны на своем стадионе против этого соперника. Гости же находятся в глубоком кризисе, не выигрывая в шести последних встречах. Рекомендуем ставку на победу «Динамо Махачкала» с коэффициентом 1.98. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Динамо Махачкала» и «Крыльями Советов» состоится 4 августа 2026 года в Махачкале на «Анжи-Арене» и начнется в 18:30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет канал Матч ТВ.