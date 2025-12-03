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Динамо Мх
Тимур Магомедов
€ 600 тыс
Тимур Магомедов
Динамо Мх
20 декабря 2001 (24)
#39 | Вратарь
194 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Вратарь махачкалинского «Динамо» ответил, кто лучше – Дзюба или Кордоба
2025.12.03 22:27
Вратарь «Динамо Мх» объяснил, почему ему пришлось бежать за автобусом после матча со «Спартаком»
2025.05.08 11:54
Магомедов из «Динамо Мх» заявил, что «Краснодар» не выиграет РПЛ
2025.05.07 23:06
11
Фото
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
2025.04.14 15:45
1
Опубликована сборная 24-го тура РПЛ по версии WhoScored
2025.04.14 12:44
В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему вратарю Магомедову пришлось бежать за автобусом после победы над «Спартаком»
2025.04.12 13:13
3
Видео
«Динамо Мх» показало, чем закончилась история с вратарем, забытым на стадионе «Спартака»
2025.04.12 08:46
2
Видео
Автобус «Динамо Мх» уехал со стадиона «Спартака» без лучшего игрока матча
2025.04.11 23:09
7
Фото
Вратарь «Динамо Мх» вышел в кепке на матч со «Спартаком» в память о Льве Яшине
2024.10.22 19:30
2
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