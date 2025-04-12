В махачкалинском «Динамо» объяснили, почему вратарю Магомедову пришлось бежать за автобусом после победы над «Спартаком»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о забавной ситуации с голкипером Тимуром Магомедовым.

Дагестанцы выиграли у «Спартака» на «Лукойл Арене» со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча признали Магомедова.

Клубный автобус не дождался его и уехал со стадиона.

Вратарю пришлось бежать за транспортным средством.

«Что касается ситуации с Магомедовым и уехавшим автобусом, ничего не случилось. Тимур остался с другими ребятами сдавать тесты, так как приехало ВАДА [Всемирное антидопинговое агентство]. Там были Агаларов и Кагермазов.

Магомедов уехал с ними потом на минивэне. Думаю, мы это обыграли красиво», – заявил Газизов.