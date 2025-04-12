«Динамо Мх» показало, чем закончилась история с вратарем, забытым на стадионе «Спартака»

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» выложила шуточный ролик после победы над «Спартаком» в 24-м туре РПЛ.

Дагестанцы выиграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:1.

Лучшим игроком матча признали вратаря «Динамо Мх» Тимура Магомедова.

Клубный автобус не дождался его и уехал со стадиона.

Голкиперу пришлось бежать за транспортным средством.

«Не переживайте! Тимур и этот эпизод доиграл до конца», – подписали видео динамовцы.

В ролике Магомедов под музыку из фильма «Джентельмены удачи» прибежал в отель, выдохнул и сказал: «Фух, тяжелая была награда».