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  • «Динамо Мх» показало, чем закончилась история с вратарем, забытым на стадионе «Спартака»

«Динамо Мх» показало, чем закончилась история с вратарем, забытым на стадионе «Спартака»

Сегодня, 08:46
3

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» выложила шуточный ролик после победы над «Спартаком» в 24-м туре РПЛ.

  • Дагестанцы выиграли на «Лукойл Арене» со счетом 2:1.
  • Лучшим игроком матча признали вратаря «Динамо Мх» Тимура Магомедова.
  • Клубный автобус не дождался его и уехал со стадиона.
  • Голкиперу пришлось бежать за транспортным средством.

«Не переживайте! Тимур и этот эпизод доиграл до конца», – подписали видео динамовцы.

В ролике Магомедов под музыку из фильма «Джентельмены удачи» прибежал в отель, выдохнул и сказал: «Фух, тяжелая была награда».

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Источник: телеграм-канал махачкалинского «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Магомедов Тимур
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Комментарии (3)
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cska1948
1744438598
Видео явно постановочное, но хорошо то, что хорошо заканчивается. Отряд всё-таки заметил потерю бойца и исправил ситуацию.
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Pourquoi pas
1744439503
Паровозик, который смог! )))
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Интерес
1744442739
Молодцы,пошутили не над поверженным соперником,как часто водится у "Зенита" и самого "Спартака",а над ситуацией.Хорошее сочетание ретроспекции и действительности.
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