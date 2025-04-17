Станковича обвинили в недоработке в эпизоде с незабитым пенальти Медины в ворота «Динамо Мх»

Бывший спартаковец Максим Деменко поделился мнением о ситуации в «Спартаке».

В последнем матче РПЛ «Спартак» проиграл дома «Динамо Мх» (1:2).

В той игре пенальти не реализовал Хесус Медина. Он самовольно решил бить с 11 метров.

«Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.

«А вот «Спартак» все же парадоксально играет, ведь уверенно обыгрывает прямых конкурентов по таблице, а более слабым на бумаге командам проигрывает. А ведь три очка даются за любую победу. Возможно, не хватает мотивации.

Посмотрим, кто будет бить пенальти теперь, когда на поле будут одновременно Медина и Эсекьель Барко. Но Деяну Станковичу нужно было лично вмешаться в том матче с Махачкалой и приказать Медине отдать мяч», – сказал Деменко.