Станковича обвинили в недоработке в эпизоде с незабитым пенальти Медины в ворота «Динамо Мх»

Бывший спартаковец Максим Деменко поделился мнением о ситуации в «Спартаке».
- В последнем матче РПЛ «Спартак» проиграл дома «Динамо Мх» (1:2).
- В той игре пенальти не реализовал Хесус Медина. Он самовольно решил бить с 11 метров.
- «Спартак» отстает от 1-го места на 5 очков.
«А вот «Спартак» все же парадоксально играет, ведь уверенно обыгрывает прямых конкурентов по таблице, а более слабым на бумаге командам проигрывает. А ведь три очка даются за любую победу. Возможно, не хватает мотивации.
Посмотрим, кто будет бить пенальти теперь, когда на поле будут одновременно Медина и Эсекьель Барко. Но Деяну Станковичу нужно было лично вмешаться в том матче с Махачкалой и приказать Медине отдать мяч», – сказал Деменко.
Источник: «РБ Спорт»