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Быстров – о Медине: «Он обосрался и прибил «Спартак»

15 апреля 2025, 21:56
10

Владимир Быстров оценил поступок полузащитника «Спартака» Хесуса Медины.

  • В пятницу спартаковцы дома проиграли «Динамо Мх» – 1:2.
  • Хесус Медина на 87-й минуте не реализовал пенальти, пробив в перекладину.
  • Главный тренер Деян Станкович подтвердил, что парагваец самовольно взялся реализовывать 11-метровый.

«Удивлен, что в команде, которая борется за чемпионство, такие вещи происходят. Если написан перед матчем Барко [как исполнитель пенальти], не имеет права другой футболист, даже если он на сто процентов уверен, что забьет, идти бить.

Но я не верю, что Барко мог отказаться, это был бы зашквар. И за ним трусости не наблюдалось.

Скорее всего, Медина изъявил желание пробить и перегорел. Мягко сказать, обосрался. Прибил команду, которой нужно было хотя бы очко», – заявил Быстров.

Источник: «Футбольный биги»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Быстров Владимир Медина Хесус
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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ss21
1744744777
Спасибо Владимир за хороший всем понятный комментарий.
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mutabor0992
1744744907
У вовчика такие речевые обороты...Будто он десятку оттрубил.И начал с малолетки.КозлоПятух!
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FWSPM
1744745668
Быстров давай лучше вспомним как Спартак прибил зенит и кто обосрался там
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ivany4
1744747873
Пока в Москве жил, вроде как и говорить правильно научился.)) Губит Питер людей! Ни ума, ни культуры, ни понимания футбола. Как ни почитаешь какого - нибудь любителя голубого "льва", и сразу становиться понятно. - из культурной столицы.)) Человек может уехать из деревни, а вот деревня из человека — никогда
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АлексМак
1744747894
Вова прав
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DOCTOR PENALTY
1744749750
Вовка как всегда лаконичен, как всегда прав. )) """"
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alefreddy
1744751806
может и так
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jabba-the-hat
1744756704
Полное ощущение что Медина прямо специально в перекладину засадил, а все вокруг заранее знали что так и будет! Цена вопроса 10 см! И Барко мог не забить, тогда бы всё путём было?!
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Борис34684
1744777120
Можно подумать Быстров не разу не обсирался, можно многих вспомнить которые не справлялись в нужный момент. Ничего страшного, жизнь продолжается.
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