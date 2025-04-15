Быстров – о Медине: «Он обосрался и прибил «Спартак»

Владимир Быстров оценил поступок полузащитника «Спартака» Хесуса Медины.

В пятницу спартаковцы дома проиграли «Динамо Мх» – 1:2.

Хесус Медина на 87-й минуте не реализовал пенальти, пробив в перекладину.

Главный тренер Деян Станкович подтвердил, что парагваец самовольно взялся реализовывать 11-метровый.

«Удивлен, что в команде, которая борется за чемпионство, такие вещи происходят. Если написан перед матчем Барко [как исполнитель пенальти], не имеет права другой футболист, даже если он на сто процентов уверен, что забьет, идти бить.

Но я не верю, что Барко мог отказаться, это был бы зашквар. И за ним трусости не наблюдалось.

Скорее всего, Медина изъявил желание пробить и перегорел. Мягко сказать, обосрался. Прибил команду, которой нужно было хотя бы очко», – заявил Быстров.