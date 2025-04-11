Станкович – о промахе Медины: «Для меня это сюрприз – его не было в списке пенальтистов»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал нереализованный пенальти в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо Мх».
- Москвичи дома уступили со счетом 1:2.
- Видеообзор матча можно посмотреть здесь.
- Пенальти не забил Хесус Медина на 87-й минуте, пробив в перекладину.
– Почему пенальти бил именно Медина?
– В этом проблема... Мы обсуждали, кто должен бить пенальти. Но на поле игроки часто действуют так, как они чувствуют.
Лучше я спрошу завтра об этом у парней – сегодня не буду их тревожить.
Для меня это был сюрприз, потому что Медины не было в списке потенциальных пенальтистов.
Источник: «Спорт-Экспресс»