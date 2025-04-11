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  • Станкович – о промахе Медины: «Для меня это сюрприз – его не было в списке пенальтистов»

Станкович – о промахе Медины: «Для меня это сюрприз – его не было в списке пенальтистов»

Сегодня, 22:28
3

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал нереализованный пенальти в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо Мх».

– Почему пенальти бил именно Медина?

– В этом проблема... Мы обсуждали, кто должен бить пенальти. Но на поле игроки часто действуют так, как они чувствуют.

Лучше я спрошу завтра об этом у парней – сегодня не буду их тревожить.

Для меня это был сюрприз, потому что Медины не было в списке потенциальных пенальтистов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Медина Хесус Станкович Деян
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Комментарии (3)
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erybov1965
1744400267
Так ты их вообще не тревожь,до конца чемпионата.Лучше надо обнимать,а пенальти они сами решат,кто будет бить.А кто решает,кому в основе выходить.Наверное во время разминки игроки сами решают,ну хоть в известность ставят тренерский штаб?Полный аут,нет слов,одни эмоции.
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Интерес
1744400337
Хочет сказать,что не управляет командой и смотрел равнодушно на самоуправство Медины и безмолвное согласие команды? Да время вмешаться было выше крыши! Вам и так пенальти назначили "из милосердия",после пяти минут игры.А если бы в это время забили??? Да,ВАРево ещё большее зло в руках...,чем непредвзятые судейские ошибки.
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alefreddy
1744401162
разброд в танковых войсках
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