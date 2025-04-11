⚡ РПЛ. «Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), не забив пенальти в концовке

«Спартак» потерпел домашнее поражение в 24-м туре чемпионата России.

Команда Деяна Станковича уступила «Динамо Мх» на «Лукойл Арене» со счетом 1:2.

Гости вели в два мяча к 16-й минуте, на что москвичи ответили голом Тео Бонгонда на 68-й минуте.

На 87-й минуте спартаковцы не реализовали пенальти – Хесус Медина попал в перекладину.

«Спартак» остался на 2-м месте в таблице РПЛ, но теперь его может обойти «Зенит».

«Динамо Мх» поднялось на 9-ю строчку, опередив «Акрон».

Россия. РПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Динамо Мх (Махачкала) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Денисов (в свои ворота), 10; 0:2 – Мрезиг, 16; 1:2 – Бонгонда, 68.

Незабитый пенальти: Медина, 87 – нет.

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