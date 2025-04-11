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⚡ РПЛ. «Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), не забив пенальти в концовке

Сегодня, 21:29
187

«Спартак» потерпел домашнее поражение в 24-м туре чемпионата России.

Команда Деяна Станковича уступила «Динамо Мх» на «Лукойл Арене» со счетом 1:2.

Гости вели в два мяча к 16-й минуте, на что москвичи ответили голом Тео Бонгонда на 68-й минуте.

На 87-й минуте спартаковцы не реализовали пенальти – Хесус Медина попал в перекладину.

«Спартак» остался на 2-м месте в таблице РПЛ, но теперь его может обойти «Зенит».

«Динамо Мх» поднялось на 9-ю строчку, опередив «Акрон».

Россия. РПЛ. 24-й тур

Спартак (Москва) – Динамо Мх (Махачкала) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Денисов (в свои ворота), 10; 0:2 – Мрезиг, 16; 1:2 – Бонгонда, 68.

Незабитый пенальти: Медина, 87 – нет.

Календарь РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак
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Комментарии (188)
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WE ARE FOR PETER
1744399344
Мешков не смог помочь
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WE ARE FOR PETER
1744399364
Махачкала спасибо вам за праздник
Ответить
wlad-Mladic-google
1744399385
Опять пожар в свинарнике
Ответить
СильныйМозг
1744399872
Без обид. Я думал, что бородатые жопы могут лишь на настиле сисками тереться, да жопы друг другу нюхать. А как оказалось, они могут на выезде мясных е*лом в лоток тыкать и указывать им их место! :))))) Спасибо пацаны, у меня, теперь настроение будет неделю, в хорошем виде весеть. Вы, просто, опустили заднеприводных!
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СильныйМозг
1744400083
Кстати, странно, что сегодня не удалили игрока Динамо. Наверное, в перерыве игры, судье сказали: "Собирись уже, удали кого-нибудь"! Но не получилось. Очень странно, должно было быть 11 удаление! :))
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Cleaner
1744400631
Посмотрел я игру. За Спартак НЕ СТЫДНО. Но посмешил он меня на славу! РЖАЛ ну ни мог!!!...)))
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fakeid
1744401157
хахахах! сейчас смотрю обзор, потому что первый тайм и голы МХ не видел. и там (в обзоре этом) будущий ПСЖопошник денисов забивает автогол, как и положено заправскому хряку — и ему АПЛОДИРУЕТ литвинов! про которого коммент тут же говорит, что литвинов в прошлом матче тоже забил автогол! если это правда - то мои поздравления рылам с таким контингентом)) странно, что эти 2 дебила, двое из ларца, не смогли соорудить хоть 1 гол в свои, когда играли с зенитом))
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Cleaner
1744401232
Динамо Махачкала, мои вам поздравления с блестящей победой на поле Спартака!!!...)))
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fakeid
1744401457
в главное логово обитателей тарасофских бачков (ВВ) сейчас даже страшно заходить и почитать, что они там пишут! пожалуй, я рискну)) но вам не советую, если дорожите своей психикой))) http://spartak.msk.ru/guest/viewtopic.php?f=35&t=3067
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fakeid
1744401883
я ещё не читал все комменты здесь, чуть позже прочту с удовольствием. пока интересует только одно: хрюканы уже успели обвинить во всём газпром?)
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