⚡ РПЛ. «Спартак» дома проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), не забив пенальти в концовке

«Спартак» потерпел домашнее поражение в 24-м туре чемпионата России.
Команда Деяна Станковича уступила «Динамо Мх» на «Лукойл Арене» со счетом 1:2.
Гости вели в два мяча к 16-й минуте, на что москвичи ответили голом Тео Бонгонда на 68-й минуте.
На 87-й минуте спартаковцы не реализовали пенальти – Хесус Медина попал в перекладину.
«Спартак» остался на 2-м месте в таблице РПЛ, но теперь его может обойти «Зенит».
«Динамо Мх» поднялось на 9-ю строчку, опередив «Акрон».
Россия. РПЛ. 24-й тур
Спартак (Москва) – Динамо Мх (Махачкала) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Денисов (в свои ворота), 10; 0:2 – Мрезиг, 16; 1:2 – Бонгонда, 68.
Незабитый пенальти: Медина, 87 – нет.
Источник: «Бомбардир»