Президент махачкалинского «Динамо» поддержал Пальцева, которого оскорбил Бубнов

Президент «Динамо Мх» Гаджи Гаджиев прокомментировал перепалку Александра Бубнова и Валентина Пальцева.

В пятницу динамовцы победили на выезде «Спартак» со счетом 2:1.

После матча Пальцев передал привет Бубнову, прогнозировавшему поражение дагестанцев.

Бубнов обрушился с критикой на защитника «Динамо Мх», сказав: «Крути-крути, клоун! Я тебя буду мочить каждую игру».

«Кроме смеха, высказывания Бубнова ничего не вызывают. Пусть это комментируют болельщики.

Я поддерживаю Пальцева и тех, кто играет изо всех сил, отдаeтся на поле вне зависимости от соперника.

Для чего футболисты выходят на поле? Чтобы выиграть. Я был на стажировке в 1975 году у Севидова Александра Александровича в московском «Динамо». Он говорил: «Есть характер – есть футболист, нет характера – нет футболиста».

У Пальцева есть характер. Он может говорить эмоционально, но он говорит с открытой душой. Я не хочу говорить про Бубнова – он мог эмоционально вспылить. Меня волнует профессиональное отношение к делу.

Пальцев – профессионал. Мы проигрываем чаще, чем выигрываем, но ребята играют изо всех сил. Для меня это важно как для руководителя», – сказал Гаджиев.