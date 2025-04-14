Бубнов жестко ответил Пальцеву: «Крути-крути, клоун! Я тебя буду мочить каждую игру»

Александр Бубнов устроил перепалку с Валентином Пальцевым в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

В пятницу «Динамо Мх» победило на выезде «Спартак» со счетом 2:1.

После матча Пальцев передал привет Бубнову, прогнозировавшему поражение дагестанцев.

«Я тебя мотивировал, да?! А чего без моей мотивации раньше ты не мог выиграть, что ли?!

Теперь я тебя буду мочить каждую игру, чтобы у тебя мотивация была! И ты будешь выигрывать?

Крути-крути, клоун! Че ты здесь цирк устраиваешь?!» – заявил Бубнов.