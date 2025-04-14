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  • Бубнов жестко ответил Пальцеву: «Крути-крути, клоун! Я тебя буду мочить каждую игру»

Бубнов жестко ответил Пальцеву: «Крути-крути, клоун! Я тебя буду мочить каждую игру»

Сегодня, 23:19
1

Александр Бубнов устроил перепалку с Валентином Пальцевым в эфире на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • В пятницу «Динамо Мх» победило на выезде «Спартак» со счетом 2:1.
  • После матча Пальцев передал привет Бубнову, прогнозировавшему поражение дагестанцев.

«Я тебя мотивировал, да?! А чего без моей мотивации раньше ты не мог выиграть, что ли?!

Теперь я тебя буду мочить каждую игру, чтобы у тебя мотивация была! И ты будешь выигрывать?

Крути-крути, клоун! Че ты здесь цирк устраиваешь?!» – заявил Бубнов.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Пальцев Валентин Бубнов Александр
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Комментарии (1)
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fakeid
1744663446
я уже лет 5 нигде не слышал бубнова. спасибо за видео - я уже и забыл, как он орёт))
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