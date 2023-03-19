Тимур Магомедов - статистика
#39 | Вратарь
|Имя
|Тимур
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 225
тыс
|Имя
|Тимур
|Фамилия
|Магомедов
|Команда
|Динамо Мх
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|20 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.04.2023
|Был в запасе
|Родина
|2:0
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 27 тур
|08.04.2023
|Был в запасе
|Динамо Мх
|1:0
|КАМАЗ
|Россия. Первая лига, 26 тур
|02.04.2023
|Был в запасе
|Динамо Мх
|0:0
|Балтика
|Россия. Первая лига, 25 тур
|26.03.2023
|Был в запасе
|Акрон
|2:0
|Динамо Мх
|Россия. Первая лига, 24 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Динамо Мх
|1:0
|Краснодар-2
|Россия. Первая лига, 23 тур
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч