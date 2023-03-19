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    Тимур Магомедов - статистика

    #39 | Вратарь
    Имя Тимур
    Фамилия Магомедов
    Команда Динамо Мх
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 20 декабря 2001 (21 год)
    Рост 194
    Стоимость:
    € 225
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.04.2023 Был в запасе Родина 2:0 Динамо Мх Россия. Первая лига, 27 тур
    08.04.2023 Был в запасе Динамо Мх 1:0 КАМАЗ Россия. Первая лига, 26 тур
    02.04.2023 Был в запасе Динамо Мх 0:0 Балтика Россия. Первая лига, 25 тур
    26.03.2023 Был в запасе Акрон 2:0 Динамо Мх Россия. Первая лига, 24 тур
    19.03.2023 Был в запасе Динамо Мх 1:0 Краснодар-2 Россия. Первая лига, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
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