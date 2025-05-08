Вратарь «Динамо Мх» объяснил, почему ему пришлось бежать за автобусом после матча со «Спартаком»

Голкипер «Динамо Мх» Тимур Магомедов вспомнил забавный случай после матча на «Лукойл Арене».

Дагестанцы выиграли у «Спартака» на «Лукойл Арене» со счетом 2:1.Лучшим игроком матча признали Магомедова.

Клубный автобус не дождался его и уехал со стадиона.

Вратарю пришлось бежать за транспортным средством.

«Я опоздал из-за интервью и автографов. Там были дети, они просили автографы и сфотографироваться. Я все сделал, там было пять-шесть детишек.

Выхожу – и автобус начинает отъезжать. Стюард стучал по автобусу. Водитель наверняка видел. Но подумал, что фанат какой-то больной бежит. И поехал дальше. Несчастный случай», – сказал Магомедов.