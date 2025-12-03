Вратарь махачкалинского «Динамо» ответил, кто лучше – Дзюба или Кордоба

Вратарь «Динамо Мх» Тимур Магомедов сравнил Артема Дзюбу и Джона Кордобу.
37-летний Дзюба забил в этом сезоне пять голов за «Акрон». На счету 32-летнего Кордобы 11 мячей в составе «Краснодара».
– Кордоба или Дзюба?
– Давайте возьмем Дзюбу. Лучший бомбардир в истории России!
– То есть это с патриотичных позиций?
– Нет, ни в коем случае. Как играет Артем головой, как он ставит корпус, он лучший в России. Если сравнивать с Кордобой, то тем более для меня Артем лучше.
– А если взять еще кого‑то из оппонентов, кто юркий, быстрый, хитрый, с кем сложно?
– Сложно было, наверное, с Маркиньосом из «Спартака». Самый резкий, взрывной, очень быстро работает с мячом.
Источник: «Матч ТВ»