Вратарь махачкалинского «Динамо» ответил, кто лучше – Дзюба или Кордоба

Вратарь «Динамо Мх» Тимур Магомедов сравнил Артема Дзюбу и Джона Кордобу.

37-летний Дзюба забил в этом сезоне пять голов за «Акрон». На счету 32-летнего Кордобы 11 мячей в составе «Краснодара».

– Кордоба или Дзюба?

– Давайте возьмем Дзюбу. Лучший бомбардир в истории России!

– То есть это с патриотичных позиций?

– Нет, ни в коем случае. Как играет Артем головой, как он ставит корпус, он лучший в России. Если сравнивать с Кордобой, то тем более для меня Артем лучше.

– А если взять еще кого‑то из оппонентов, кто юркий, быстрый, хитрый, с кем сложно?

– Сложно было, наверное, с Маркиньосом из «Спартака». Самый резкий, взрывной, очень быстро работает с мячом.