Реакция Мостового на предполагаемого нового тренера «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о желании клуба назначить на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».

Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.

Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«Положительно отношусь к приходу Карседо в «Спартак». Не имеет значения, где и в какой лиге он работает, главное, чтобы он был футбольным человеком. Так понимаю, Карседо именно из этой категории.

Он работал с Эмери, значит, качество у него есть. Мне было бы интересно посмотреть за ним в «Спартаке». Главное, чтобы сам Карседо хотел работать в России», – сказал Мостовой.