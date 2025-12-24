Введите ваш ник на сайте
  Реакция Мостового на предполагаемого нового тренера «Спартака»

Реакция Мостового на предполагаемого нового тренера «Спартака»

Сегодня, 17:55
3

Бывший спартаковец Александр Мостовой высказался о желании клуба назначить на пост главного тренера Хуана Карлоса Карседо из «Пафоса».

  • Ранее сообщалось, что 52-летний испанский специалист – главный кандидат на пост главного тренера «Спартака».
  • Красно-белые собираются выкупить Карседо у кипрского «Пафоса» за 600 тысяч евро.
  • Карседо входил в штаб «Спартака» в 2012 году.

«Положительно отношусь к приходу Карседо в «Спартак». Не имеет значения, где и в какой лиге он работает, главное, чтобы он был футбольным человеком. Так понимаю, Карседо именно из этой категории.

Он работал с Эмери, значит, качество у него есть. Мне было бы интересно посмотреть за ним в «Спартаке». Главное, чтобы сам Карседо хотел работать в России», – сказал Мостовой.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Кипр. Первый Дивизион Пафос Спартак Карседо Хуан Карлос Мостовой Александр
Комментарии (3)
oyabun
1766588863
Смени пластинку, Саша. Твои аргументы совсем уже не катят. Станкович тоже был отличным футболистом, а закончил со Спартаком на 6-м месте. И попробуй ещё с него вылезти хотя бы на 3-е.
Ответить
Cleaner
1766594080
Александр Мостовой: - На его месте должен быть Я!
Ответить
