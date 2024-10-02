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FONBET Кубок России 2026/2027
Крылья Советов - Динамо Мх
Крылья Советов - Динамо Мх: обзор матча 02 октября 2024
Крылья Советов
02.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа A, 5 тур
3 : 3
Счет по пенальти – 5 : 3
Завершен
Динамо Мх
1'
У. Бабаев
11'
Д. Цыпченко
43'
У. Бабаев
57'
Г. Агаларов
66'
Г. Агаларов
90+2'
А. Гаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Динамо Мх
ГОЛ!
И. Дмитриев
5:3
ГОЛ!
В. Пальцев
4:3
ГОЛ!
В. Мендес
4:2
ГОЛ!
З. Юсупов
3:2
ГОЛ!
И. Олейников
3:1
Пенальти не реализован!
А. Гаджиев
ГОЛ!
Б. Гарре
2:1
ГОЛ!
Г. Агаларов
1:1
ГОЛ!
И. Сергеев
1:0
90'
+2
ГОЛ! 3:3!
А. Гаджиев
Замена
А. Лысов
️️️️
Т. Галдамес
90'
84'
Желтая карточка
А. Гаджиев
Замена
И. Олейников
️️️️
У. Бабаев
70'
Замена
Б. Гарре
️️️️
Ф. Орозко
70'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Д. Цыпченко
70'
67'
Замена
А. Гаджиев
️️️️
Р. Магомедов
66'
ГОЛ! 3:2!
Г. Агаларов
Замена
Д. Иванисеня
️️️️
С. Бабкин
61'
57'
ГОЛ! 3:1!
Г. Агаларов
56'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
С. Сердеров
50'
Желтая карточка
В. Пальцев
46'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
М. Хоссейннеджад
46'
Замена
Н. Глушков
️️️️
В. Ангбан
ГОЛ! 3:0!
У. Бабаев
43'
25'
Замена
В. Пальцев
️️️️
Н. Котин
ГОЛ! 2:0!
Д. Цыпченко
Пас отдал
В. Шитов
11'
ГОЛ! 1:0!
У. Бабаев
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
5
Виктор Мендес
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
33
Алексей Лысов
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
19
Кирилл Попов
АП
98
Николай Максимов
ПВ
33
Иван Сергеев
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абакар Гаджиев
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
3-1-1-3-2
39
Фролов
3
Галдамес
27
Грибакин
95
Гапонов
5
Мендес
6
Бабкин
7
Бабаев
27
Дмитриев
19
Орозко
10
Цыпченко
73
Шитов
3-2-3-1-1
39
Магомедов
53
Котин
77
Сундуков
3
Кирш
72
Сандрачук
5
Ковачевич
29
Крачковский
7
Ангбан
10
Хоссейннеджад
9
Магомедов
28
Сердеров
3
Галдамес
33
Лысов
33
Лысов
3
Галдамес
6
Бабкин
21
Иванисеня
21
Иванисеня
6
Бабкин
19
Орозко
7
Гарре
7
Гарре
19
Орозко
7
Бабаев
19
Олейников
19
Олейников
7
Бабаев
10
Цыпченко
33
Сергеев
33
Сергеев
10
Цыпченко
53
Котин
17
Пальцев
17
Пальцев
53
Котин
9
Магомедов
70
Гаджиев
70
Гаджиев
9
Магомедов
7
Ангбан
47
Глушков
47
Глушков
7
Ангбан
10
Хоссейннеджад
17
Касинтура
17
Касинтура
10
Хоссейннеджад
28
Сердеров
25
Агаларов
25
Агаларов
28
Сердеров
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо Мх
98
Николай Максимов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Кирилл Попов
АП
92
Павел Попов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
98
Николай Максимов
ПВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Иван Бобер
ЛП
19
Кирилл Попов
АП
92
Павел Попов
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо Мх
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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