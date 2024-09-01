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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Динамо Мх
Крылья Советов - Динамо Мх: обзор матча 01 сентября 2024
Крылья Советов
01.09.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Динамо Мх
44'
А. Гаджиев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Динамо Мх
90'
+8
Замена
В. Ковачевич
️️️️
А. Гаджиев
Желтая карточка
И. Дмитриев
90'
+4
Замена
П. Попов
️️️️
Ф. Орозко
90'
81'
Желтая карточка
А. Сандрачук
Замена
И. Дмитриев
️️️️
С. Бабкин
80'
80'
Замена
В. Ангбан
️️️️
М. Хоссейннеджад
79'
Замена
З. Юсупов
️️️️
У. Мрезиг
73'
Замена
С. Кагермазов
️️️️
Т. Сундуков
Желтая карточка
А. Солдатенков
71'
46'
Желтая карточка
Н. Глушков
Замена
Б. Гарре
️️️️
В. Шитов
46'
Замена
И. Олейников
️️️️
Д. Цыпченко
46'
46'
Замена
К. Зинович
️️️️
Г. Агаларов
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Гаджиев
Пас отдал
М. Хоссейннеджад
37'
Желтая карточка
В. Пальцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
19
Франко Орозко
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Идар Шумахов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
6
Уссем Мрезиг
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
70
Абакар Гаджиев
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Крылья Советов
71
Михаил Недоспасов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
19
Иван Олейников
ЛВ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
98
Nikolay Maksimov
ЦФ
92
Павел Попов
ЦФ
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
22
Залимхан Юсупов
ЦП
29
Антон Крачковский
ЦП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
3-2-1-2-2
30
Песьяков
3
Галдамес
3
Солдатенков
4
Евгеньев
22
Костанца
8
Витюгов
6
Бабкин
19
Орозко
29
Ежов
73
Шитов
10
Цыпченко
3-3-1-2-1
1
Волк
4
Шумахов
77
Сундуков
17
Пальцев
72
Сандрачук
6
Мрезиг
5
Табидзе
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
47
Глушков
25
Агаларов
73
Шитов
7
Гарре
7
Гарре
73
Шитов
10
Цыпченко
19
Олейников
19
Олейников
10
Цыпченко
6
Бабкин
27
Дмитриев
27
Дмитриев
6
Бабкин
19
Орозко
92
Попов
92
Попов
19
Орозко
70
Гаджиев
5
Ковачевич
5
Ковачевич
70
Гаджиев
77
Сундуков
13
Кагермазов
13
Кагермазов
77
Сундуков
6
Мрезиг
22
Юсупов
22
Юсупов
6
Мрезиг
10
Хоссейннеджад
7
Ангбан
7
Ангбан
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
19
Зинович
19
Зинович
25
Агаларов
Остались в запасе
Крылья Советов
Динамо Мх
71
Михаил Недоспасов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
98
Nikolay Maksimov
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
71
Михаил Недоспасов
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
27
Илья Грибакин
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
98
Nikolay Maksimov
ЦФ
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
29
Антон Крачковский
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Крылья Советов - Динамо Мх
2
3
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
9
3
Нарушения
7
20
Офсайды
1
1
Количество передач
640
260
Сейвы
2
3
Точность передач %
84
64
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Помощники судьи:
Андрей Болотенков
Артём Перов
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Фёдоров; АVAR – Артём Любимов
Резервный судья:
Евгений Кукуляк
Инспектор:
Сергей Мартынов
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Шмельков, Коптев)
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