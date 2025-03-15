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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо Мх - Крылья Советов
Динамо Мх - Крылья Советов: обзор матча 15 марта 2025
Динамо Мх
15.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 21 тур
4 : 0
Завершен
Крылья Советов
30'
Г. Агаларов
36'
М. Аззи
75'
Г. Агаларов (П)
89'
Ш. Гаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мх - Крылья Советов
ГОЛ! 4:0!
Ш. Гаджиев
89'
Замена
Ш. Гаджиев
️️️️
М. Аззи
88'
80'
Замена
В. Шитов
️️️️
И. Дмитриев
Замена
С. Сердеров
️️️️
Г. Агаларов
79'
Замена
М. Хоссейннеджад
️️️️
А. Гаджиев
79'
77'
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
С. Бабкин
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Г. Агаларов
75'
Замена
Я. Джапо
️️️️
Т. Сундуков
71'
Замена
А. Джабраилов
️️️️
К. Зинович
71'
57'
Замена
К. Печенин
️️️️
Г. Бейл
57'
Замена
Р. Евгеньев
️️️️
А. Рахманович
57'
Замена
Р. Ежов
️️️️
А. Зиньковский
49'
Вторая желтая
И. Гапонов
Желтая карточка
Н. Глушков
45'
+4
Желтая карточка
И. Шумахов
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
А. Рахманович
45'
+4
Желтая карточка
Г. Бейл
ГОЛ! 2:0!
М. Аззи
36'
ГОЛ! 1:0!
Г. Агаларов
Пас отдал
Э. Касинтура
30'
25'
Желтая карточка
И. Гапонов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
4
Идар Шумахов
(К)
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
21
Мохамед Аззи
ПЗ
47
Никита Глушков
ЛВ
70
Абакар Гаджиев
АП
19
Кирилл Зинович
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Гленн Бейл
(К)
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Амар Рахманович
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
17
Ян Джапо
ЛЗ
14
Абакар Акаев
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
53
Шамиль Гаджиев
АП
9
Ражаб Магомедов
АП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
7
Ульви Бабаев
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
73
Владислав Шитов
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
3-2-3-2
39
Магомедов
5
Табидзе
17
Пальцев
77
Сундуков
4
Шумахов
21
Аззи
47
Глушков
19
Зинович
17
Касинтура
25
Агаларов
70
Гаджиев
4-2-3-1
30
Песьяков
23
Бейл
95
Гапонов
5
Ороз
3
Галдамес
21
Иванисеня
6
Бабкин
27
Дмитриев
11
Рахманович
77
Зиньковский
33
Сергеев
77
Сундуков
17
Джапо
17
Джапо
77
Сундуков
19
Зинович
21
Джабраилов
21
Джабраилов
19
Зинович
70
Гаджиев
10
Хоссейннеджад
10
Хоссейннеджад
70
Гаджиев
21
Аззи
53
Гаджиев
53
Гаджиев
21
Аззи
25
Агаларов
28
Сердеров
28
Сердеров
25
Агаларов
23
Бейл
2
Печенин
2
Печенин
23
Бейл
11
Рахманович
4
Евгеньев
4
Евгеньев
11
Рахманович
6
Бабкин
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
6
Бабкин
77
Зиньковский
29
Ежов
29
Ежов
77
Зиньковский
27
Дмитриев
73
Шитов
73
Шитов
27
Дмитриев
Остались в запасе
Динамо Мх
Крылья Советов
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
1
Давид Волк
ВР
14
Абакар Акаев
ЦЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
7
Викторьен Ангбан
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
9
Ражаб Магомедов
АП
Остались в запасе
1
Богдан Овсянников
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
8
Денис Якуба
ОП
7
Ульви Бабаев
ЛВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Динамо Мх - Крылья Советов
2
1
3
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
1
3
Нарушения
11
18
Офсайды
3
0
Количество передач
294
376
Сейвы
0
1
Точность передач %
72
77
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
7
1
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
3 : 0
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо Мх
- : -
04.12.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
0 : 0
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Андрей Образко
Алексей Ширяев
Дополнительные помощники:
VAR – Сергей Карасёв; АVAR – Ян Бобровский
Резервный судья:
Юрий Карпов
Инспектор:
Алексей Резников
Стадион:
Анжи-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер (Журавель)
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