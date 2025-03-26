Губочан сказал, чем Черчесов похож на Спаллетти

Защитник «Жилины» Томаш Губочан высказался о российском периоде своей карьеры.

– Как вы тогда попали в «Динамо»?

– Меня выбрал сам тренер Станислав Черчесов. Очень решительный и прямой человек. Он давал мне возможности играть на любой позиции – справа, слева, в центре. А я хотел быть на поле, хотел утвердиться в новой команде, поэтому делал свое дело, главное, чтобы шанс был.

– Можете сравнить Черчесова с Лучано Спаллетти, под руководством которого вы играли в «Зените»?

– Чем-то они были похожи, конечно. Наверное, темпераментом и масштабом личности.

– Общаетесь ли с партнерами, с которыми выходили на поле в России?

– Да, со многими.

– Один из них – Александр Кержаков – успел потренировать вас на Кипре в составе «Кармиотиссы».

– Он пришел в сложное время. Руководство меняло тренеров, как перчатки, Саша просто не получил возможности проявить себя. Мы все знаем, как все было в том клубе...